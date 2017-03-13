В 2016 году изъято и уничтожено более семи миллионов упаковок лекарств

Росздравнадзор опубликовал отчет за 2016 год о реализации Публичной декларации целей и задач, разработанной на 2015-2017 годы.

Согласно отчету, в 2016 году продолжены контрольные мероприятия по соблюдению прав ветеранов и инвалидов ВОВ на доступную медпомощь и лекарственное обеспечение при оказании первичной медико-санитарной помощи.

По результатам 555 проверок составлено 25 протоколов об административных правонарушениях, выдано 56 предписаний об устранении правонарушений. Однако при этом Росздравнадзор констатирует: «количество организаций, в деятельности которых выявлены нарушения, сократилось в 3,5 раза по сравнению с 2015 годом».

В рамках взаимодействия с федеральной таможенной службой в целях пресечения оборота недоброкачественных, фальсифицированных и контрафактных ЛС в 2016 году проведено 410 экспертиз в отношении 36 торговых наименований ЛП, пресечено обращение 6 торговых наименований 36 серий недоброкачественных ЛС.

Изъято из обращения и уничтожено 7 243 018 упаковок недоброкачественных и фальсифицированных ЛС. А также изъято из обращения 1 149 410 единиц медицинских изделий, не соответствующих установленным требованиям.