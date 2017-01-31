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В 2016 г. «Медисорб» увеличил реализацию продукции на 6%

31.01.2017
Фото: perm.ru

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин посетил производственную площадку фармпредприятия «Медисорб». В 2016 году компания реализовала продукции на 6% больше, чем в 2015-м, отметил генеральный директор «Медисорба» Владимир Фотеев.

По его словам, переход предприятия на более современное производительное оборудование позволяет снизить себестоимость лекарств и получить существенные преференции в борьбе с конкурентами.

Губернатор подтвердил обещание оказывать предприятию помощь.

«Вновь подтверждаю готовность «подставить плечо» для решения возникающих проблем и вопросов», - заявил Виктор Басаргин.

Стоит отметить, что компания «Медисорб» вместе с «Пермской химической компанией» являются основными предприятиями созданного в прошлом году регионального промышленного фармацевтического кластера. Из 18 участников
10 производят промышленную продукцию. В кластер также вошли 4 высших учебных заведения региона. Сегодня в рамках работы фармкластера «Медисорб» совместно со специалистами Института технической химии Уральского филиала РАН разработали и провели клинические испытания субстанции для лечения болезни Паркинсона. Лекарство проходит процедуру регистрации. Еще одна разработка - синтез субстанции для лечения рассеянного склероза.

«Медисорб» активно сотрудничает и с высшими заведениями региона. Так, совместно с фармакадемией ведутся работы по производству субстанции для лечения СПИДа, с Пермским классическим университетом налажено взаимодействие по разработке лекарств для лечения диабета, опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

На совместные кооперационные проекты кластера в 2017 году планируется получить федеральные субсидии.

Автор: Светлана Скороход, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Пермский край
ЗАО "Медисорб"
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16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
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Больше чем производство
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