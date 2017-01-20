В 2016 г. ГК «Мать и дитя» существенно увеличила все основные операционные показатели

ГК «Мать и дитя», оказывающая частные медицинские услуги в области женского здоровья и педиатрии в России, объявляет операционные результаты за IV квартал и 12 месяцев 2016 г. По итогам года ГК существенно увеличила все основные операционные показатели.

- Количество родов выросло на 20% год к году (г/г) до 6 656;

- Количество циклов ЭКО увеличилось на 51% г/г до 14 004;

- Количество койко-дней выросло на 11% г/г до 53 142;

- Амбулаторные посещения увеличились на 18% г/г до 1 388 995.

Как сообщил генеральный директор ГК «Мать и дитя» Марк Курцер, компания планирует и далее развивать свой портфель активов, расширяя присутствие в тех регионах и по тем направлениям, где отмечается нереализованный спрос.