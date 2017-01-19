В 2016 г. «Эвалар» увеличил выручку на 24%

По итогам 2016 года компания «Эвалар» увеличила свою выручку на 24% (к 2015 году), которая составила 9,3 млрд рублей. При этом, по данным DSM-Group, рынок БАД в целом завершил 2016 год с отрицательными показателями роста - 1%. По мнению аналитиков компании, стремление покупателя экономить будет оставаться главным драйвером рынка, определяя его конфигурацию: потребитель ориентирован на поиск более доступных отечественных аналогов импортной продукции. С этим в «Эвалар» связывают рост продаж препаратов терапевтической группы (БАД и ЛС), который в совокупности составил +26%. Важным итогом стал рост продаж лекарственных средств производства «Эвалар» (+34%).

В компании такие результаты связывают, с одной стороны, с диверсификацией продуктового портфеля: выпуск ЛС, а также препаратов из более высокой ценовой категории, ориентированных на платежеспособную аудиторию. С другой – с коррективами маркетинговой стратегии. В 2016 году компания снизила затраты на прямую рекламу, сделав упор на развитие инструментов sales-force и активизировав работу с аптечными сетями.