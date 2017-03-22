Утверждены требования к профподготовке экспертов на право проведения экспертизы биомедицинских клеточных продуктов

Минздрав России утвердил требования к профессиональной подготовке экспертов и стажу работы по специальности, порядок их аттестации на право проведения биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов в целях их государственной регистрации.

Соответствующий приказ Минздрава России № 1032н от 30.12.2016 г. Минюст зарегистрировал 20 марта.

Документ содержит требования к профессиональной подготовке кандидатов в эксперты и экспертов федерального государственного бюджетного учреждения Минздрава России, созданного для обеспечения исполнения полномочий по выдаче разрешений на проведение клинических исследований биомедицинских клеточных продуктов (БМКП) и (или) государственной регистрации БМКП и правила организации, проведения, документирования, регистрации данных аттестации экспертов на право проведения биомедицинской экспертизы БМКП.

Эксперт должен иметь высшее профессиональное (медицинское, фармацевтическое, ветеринарное, биологическое или химическое) образование по профилю экспертной деятельности. Стаж работы по специальности должен составлять не менее 3 лет.

Плановая аттестация эксперта проводится не реже одного раза в пять лет.

Внеплановая аттестация эксперта проводится в случае поступления руководителю квалификационной комиссии мотивированного заявления от руководителя экспертного учреждения о неоднократных нарушениях экспертом правил проведения биомедицинской экспертизы БМКП, приведших к ее недостоверным результатам, а также при переходе эксперта на другую должность, предполагающую расширение или изменение области биомедицинской экспертизы биомедицинских клеточных продуктов.