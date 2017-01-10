Утверждены Правила надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов

9 января 2017 г. Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 646н от 31.08.2016 г. «Об утверждении Правил надлежащей практики хранения и перевозки лекарственных препаратов для медицинского применения».

Правила распространяются на производителей лекарственных препаратов, организации оптовой торговли лекарственными препаратами, аптечные организации, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на осуществление фармдеятельности, медицинские организации и их обособленные подразделения, расположенные в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки.

Приказ вступает в силу с 1 марта 2017 г.