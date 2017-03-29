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Утверждены методические рекомендации для определения потребности в наркотических обезболивающих

29.03.2017

Минздрав России утвердил методические рекомендации по определению потребности в наркотических средствах и психотропных веществах, предназначенных для медицинского применения. Соответствующий приказ №131 от 27.03.2017 г. подписала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Рекомендации предназначены для определения органами государственной власти субъектов РФ в сфере охраны здоровья общей годовой региональной потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах, а также расчет медицинскими организациями потребности в указанных в документе лекарственных препаратах, необходимых для оказания всех видов медицинской помощи.

Приказ, разработанный в соответствии с распоряжение Правительства РФ №1403-р от 01.07.16 г. «Об утверждении «дорожной карты» «Повышение доступности наркотических средств и психотропных веществ для использования в медицинских целях», призван дополнительно контролировать оборот наркотических средств и психотропных веществ, осуществляемый медицинскими организациями, отметили в Минздраве.

В числе поставленных в «дорожной карте» задач также оптимизация расчетов потребности в наркотических и психотропных лекарственных препаратах, повышение доступности и качества обезболивания, упрощение процедуры назначения и выписывания наркотических и психотропных лекарственных препаратов, внедрение в клиническую практику современных подходов к терапии болевого синдрома.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
обезболивание
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20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
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