Утверждена программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2017 г.

Программа госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов утверждена постановлением Правительства РФ № 1403 от 19.12.2016 г. Документом устанавливается: перечень видов, форм и условий медпомощи, оказание которой осуществляется бесплатно, перечень заболеваний и состояний, оказание медпомощи при которых осуществляется бесплатно, средние нормативы финансовых затрат на единицу объема медпомощи, средние подушевые нормативы финансирования, порядок и структуру формирования тарифов на медпомощь и способов ее оплаты, а также требования к территориальным программам госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи в части определения и порядка и условий предоставления медпомощи, критериев доступности и качества медпомощи.

В частности, за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета осуществляется финансовое обеспечение:

- закупки лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей по перечню заболеваний, утвержденному Правительством РФ, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей, по перечню препаратов, сформированному и утвержденному Правительством РФ;

- закупки антивирусных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП, для лечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С.

- закупки антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов, включенных в перечень ЖНВЛП для лечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя;

- мероприятий, предусмотренных национальным календарем профилактических прививок в рамках подпрограммы «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» государственной программы «Развитие здравоохранения», утвержденной постановлением Правительства РФ №294 от 15.04.2016 г.