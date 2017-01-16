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Утверждена продолжительность приема одного пациента кардиологом, эндокринологом и стоматологом

16.01.2017

Минздрав России утвердил типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врача-эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта. Соответствующий приказ Минздрава России № 973н от 19.12.2016 г. зарегистрировал Минюст 13 января.

Так, нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста
‎в связи с заболеванием, необходимые для выполнения в амбулаторных условиях трудовых действий по оказанию медицинской помощи (в том числе затраты времени на оформление медицинской документации), составляют:

- для врача-кардиолога – 24 минуты;

- для врача-эндокринолога – 19 минут;

- для врача-стоматолога-терапевта – 44 минуты.

Нормы времени на посещение пациентом врача-специалиста
‎с профилактической целью устанавливаются в размере 60–70% от норм времени, связанных с посещением одним пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием, указано в документе.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
врачи
прием
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28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
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