Утверждена продолжительность приема одного пациента кардиологом, эндокринологом и стоматологом

Минздрав России утвердил типовые отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением одним пациентом врача-кардиолога, врача-эндокринолога, врача-стоматолога-терапевта. Соответствующий приказ Минздрава России № 973н от 19.12.2016 г. зарегистрировал Минюст 13 января.

Так, нормы времени на одно посещение пациентом врача-специалиста

‎в связи с заболеванием, необходимые для выполнения в амбулаторных условиях трудовых действий по оказанию медицинской помощи (в том числе затраты времени на оформление медицинской документации), составляют:

- для врача-кардиолога – 24 минуты;

- для врача-эндокринолога – 19 минут;

- для врача-стоматолога-терапевта – 44 минуты.

Нормы времени на посещение пациентом врача-специалиста

‎с профилактической целью устанавливаются в размере 60–70% от норм времени, связанных с посещением одним пациентом врача-специалиста в связи с заболеванием, указано в документе.