Утвержден регламент Росздравнадзора по контролю качества лекарств, находящихся в обороте

16 марта Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 999н от 26.12.2016 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством организации и проведения проверок соответствия лекарственных средств для медицинского применения, находящихся в гражданском обороте, установленным требованиям к их качеству».

Предметом госнадзора является проверка соответствия лекарственных средств, находящихся в гражданском обороте, требованиям фармакопейной статьи либо в случае ее отсутствия нормативной документации.

Административный регламент:

- определяет сроки и последовательность выполнения административных процедур, административных действий по исполнению государственной функции;

- определяет права и обязанности должностных лиц при осуществлении контроля;

- определяет права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю;

- порядок и формы контроля за исполнением государственной функции.

Составной частью Административного регламента являются ‎блок-схема, наглядно показывающая последовательность действий по исполнению государственной функции, а также перечень территориальных органов Росздравнадзора, содержащий адреса и телефоны для справок.