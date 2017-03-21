Утвержден регламент Росздравнадзора по госнадзору за обращением лекарств

17 марта Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 998н от 26.12.2016 г., которым утвержден Административный регламент Росздравнадзора по надзору в сфере здравоохранения по исполнению государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в сфере обращения лекарственных средств посредством организации и проведения проверок соблюдения субъектами обращения лекарственных средств требований к доклиническим исследованиям лекарственных средств, клиническим исследованиям лекарственных препаратов, хранению, перевозке, отпуску, реализации лекарственных средств, применению лекарственных препаратов, уничтожению лекарственных средств.

В приказе, в частности, прописаны: состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме; права и обязанности должностных лиц при осуществлении госнадзора; права и обязанности лиц, в отношении которых осуществляются мероприятия по надзору; порядок досудебного (внесудебного) обжалования действий (бездействия) и решений, принятых в ходе исполнения государственной функции.

Срок проведения проверки не может превышать двадцати рабочих дней.

Составной частью Административного регламента является ‎блок-схема, наглядно показывающая последовательность действий по исполнению государственной функции.

Приказом признаны утратившими силу:

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 1090н от 29 сентября 2011 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по контролю за уничтожением лекарственных средств» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18 января 2012 г. № 22945, регистрационный № 22945);

- приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации № 1091н от 29 сентября 2011 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за проведением доклинических исследований лекарственных средств и клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения» (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 26 января 2012 г., регистрационный № 23023).