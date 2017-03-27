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Утвержден порядок аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохранения

27.03.2017

20 марта Минюст России зарегистрировал приказ Минздрава России № 981н от 21.12.2016 г. «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы ‎по надзору в сфере здравоохранения по предоставлению государственной услуги по аттестации экспертов, привлекаемых к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохранения».

Подать заявление на предоставление госуслуги могут граждане, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и претендующие на получение аттестации эксперта в целях привлечения их к проведению мероприятий по контролю в сфере здравоохранения, проводимых Росздравнадзором.

Документы, представленные заявителем, рассматриваются Росздравнадзором (территориальным органом) в течение 15 рабочих дней со дня их получения.

Квалификационный экзамен проводится в срок, не превышающий ‎3 месяцев со дня получения документов, но не ранее чем через 15 рабочих дней после дня направления уведомления о допуске заявителя к проведению квалификационного экзамена. Госуслуга предоставляется бесплатно.

В приложениях к приказу приводятся: исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления госуслуги, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представления.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
Росздравнадзор
эксперт
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
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