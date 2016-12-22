Установлен единый порядок противодействия обороту фальсифицированных медизделий в странах ЕАЭС

21 декабря Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порядок применения уполномоченными органами стран Евразийского экономического союза мер по приостановлению или запрету применения медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медизделий и изъятию их из обращения в странах союза.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, документ необходим для обеспечения обращения в союзе медизделий, соответствующих установленным общим требованиям безопасности и эффективности.

Порядок предусматривает, что уполномоченный орган уведомляет уполномоченные органы других государств—членов союза— о причинах и сроках приостановления запрета применения или изъятия медицинского изделия из обращения, используя для этого средства интегрированной информационной системы.