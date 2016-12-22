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Установлен единый порядок противодействия обороту фальсифицированных медизделий в странах ЕАЭС

22.12.2016
Фото: eec.eaeunion.org

21 декабря Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил порядок применения уполномоченными органами стран Евразийского экономического союза мер по приостановлению или запрету применения медицинских изделий, представляющих опасность для жизни и здоровья людей, недоброкачественных, контрафактных или фальсифицированных медизделий и изъятию их из обращения в странах союза.

Как сообщили в пресс-службе ЕЭК, документ необходим для обеспечения обращения в союзе медизделий, соответствующих установленным общим требованиям безопасности и эффективности.

Порядок предусматривает, что уполномоченный орган уведомляет уполномоченные органы других государств—членов союза— о причинах и сроках приостановления запрета применения или изъятия медицинского изделия из обращения, используя для этого средства интегрированной информационной системы.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
медицинские изделия
ЕАЭС
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15.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Новогодний выпуск
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