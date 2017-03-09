Управление производством на базе ИТ: встреча фармпроизводителей в IBM

Системный интегратор Navicon и корпорация IBM приглашают на бизнес-встречу «День IBM для фармпроизводителей». Мероприятие пройдет 28 марта 2017 года в Клиентском центре IBM и будет интересно директорам, топ-менеджерам, инженерам и руководителям департаментов фармацевтических предприятий, директорам по развитию, руководителям производства, а также всем специалистам отрасли, заинтересованным в автоматизации бизнеса.

Управление производственными процессами в фармацевтической отрасли характеризуется высокими требованиями к условиям производства, хранения и транспортировки лекарственных средств, жесткими стандартами инспектирования лекарственных препаратов. Для того, чтобы эффективно координировать процесс производства, компаниям приходится учитывать множество факторов, критериев и параметров.

На мероприятии специалисты фармкомпаний узнают, как использовать информационную систему для управления производственными активами, как повысить прозрачность процессов планирования, как принимать взвешенные управленческие решения в быстро меняющихся условиях современного фармацевтического бизнеса. И, главное, как эффективно планировать и координировать производство «полным циклом»: от загрузки мощностей, через грамотное хранение и до отгрузки товара дистрибьюторам или в аптеки.

Программа мероприятия:

9:30 – 10.00 Регистрация

10:00 – 10:30 Приветственное слово

10:30 – 11:30 Оптимизация при планировании производства препаратов и готовых лекарственных средств

11:30 – 12:00 Кофе-брейк

12:00 – 13:00 Комплексное управление активами в фармацевтической отрасли

13:00 – 13:30 Использование методов интеллектуального анализа данных для прогнозирования спроса в фармацевтической промышленности

Бизнес-встреча пройдет 28 марта 2017 г. по адресу г. Москва, Пресненская набережная 10, «Башня на Набережной», блок А, 2й этаж, Клиентский центр IBM.

Время мероприятия: с 10.00 до 13.30.

Участие для представителей фармотрасли бесплатное при условии предварительной регистрации.

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В случае возникновения вопросов, свяжитесь, пожалуйста, с Кети Сохадзе, менеджером по маркетингу компании Naviсon: ksohadze@navicons.ru, телефон +7 (495) 995-83-00.