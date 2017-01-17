УФАС Волгоградской области признала недостоверной рекламу низких цен в аптеке «Ладушка»

17 января комиссия УФАС по Волгоградской области по рассмотрению дел о нарушении законодательства о рекламе вынесла решение в отношении аптеки «Ладушка».

Напомним, реклама аптек в Волгограде и Волжском, которая гласила, что они реализуют лекарства по низким и доступным ценам, привлекла внимание жителя Волжского. Он прошелся по нескольким розничным фармацевтическим организациям и пришел к выводу, что цены в «Ладушке» соответствуют среднерыночному уровню. Некоторые наименования препаратов были заметно дешевле у конкурентов. Своими наблюдениями гражданин поделился с территориальным органом ФАС.

Специалисты службы провели собственное расследование и согласились с доводами заявителя. 17 января состоялось заседание комиссии, на котором представители «Ладушки» выразили несогласие с высказанными в их адрес обвинениями. Тем не менее они заверили, что реклама, которая вызвала сомнение у волжанина, демонтирована. Впрочем, никаких доказательств тому представлено не было, поэтому комиссия УФАС выдала аптеке предписание об устранении нарушений законодательства о рекламе.

Теперь «Ладушке» может грозить административная ответственность.