Ученые из России принимают участие в конференции по малоизученным тропическим заболеваниям

8 марта 2017 года в Тайландском университетском городе Кон Кэн (Khon Kaen) начала работу международная конференция, посвященная малоизучаемым тропическим заболеваниям «NTD ASIA 2017».

Конференция, организованная Факультетом Медицины Кон Кэнского Университета и ВОЗ, собрала в своих залах и на своих сессиях более чем 200 представителей здравоохранения и науки из 25-ти стран мира Австралии, Азии, Европы и Америки будет проходить 8-9 марта 2017 года.

Российская делегация представлена ведущими учеными из Томска и Новосибирска. Основной интерес для российского здравоохранения представляет вопрос борьбы и ограничения распространения онкологических заболеваний желчевыводящих путей, вызываемых Opisthorchis felineus, который может попадать в организм человека при употреблении в пищу некоторых видов недостаточно обработанной пресноводной рыбы в регионах регулярного весеннего разлива рек. В России такие случаи широко распространены в Сибири, например в регионах подтопления Оби.

Российская делегация приехавшая при поддержке социально-образовательной программы «Больше чем образование» Pfizer Russia, планирует обменяться опытом со своими азиатскими коллегами и учеными Австралии, Испании, Ирана, США и др.

Газета, сайт и ТВ «Фармацевтический вестник» участвуют в конференции и освещают это мероприятие.