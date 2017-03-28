Ученые готовы к клиническим исследованиям нового препарата против рака молочной железы

Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН планирует клинические исследования препарата от рака молочной железы на основе белка грудного молока (лактаптин). Кроме того, ученые приступили к регистрации лактаптина в качестве фармацевтической субстанции в госреестре.

«Мы находимся в процессе получения разрешения от Минздрава РФ для проведения клинических исследований препарата. Ведомство уже прислало нам ряд замечаний, в основном они формальны и в ближайшее время будут устранены», – сообщила «ФВ» старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии института Елена Кулигина.

Для проведения первой фазы клинических исследований понадобится от 14-15 млн рублей в зависимости от величины групп пациентов.

«Сложности связаны не только поиском инвестора, но и с тем, что исследования будут проводится на определенной группе пациентов, тщательно отобранной согласно критериям Минздрава», – сказала Елена Кулигина.

Институт также занят поиском партнера, который сможет выпускать препарат для клинических исследований по стандартам GMP.