 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
Весна по заказу
Поставки и подставы
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
71

Ученые готовы к клиническим исследованиям нового препарата против рака молочной железы

28.03.2017

Институт химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН планирует клинические исследования препарата от рака молочной железы на основе белка грудного молока (лактаптин). Кроме того, ученые приступили к регистрации лактаптина в качестве фармацевтической субстанции в госреестре.

«Мы находимся в процессе получения разрешения от Минздрава РФ для проведения клинических исследований препарата. Ведомство уже прислало нам ряд замечаний, в основном они формальны и в ближайшее время будут устранены», – сообщила «ФВ» старший научный сотрудник лаборатории биотехнологии института Елена Кулигина.

Для проведения первой фазы клинических исследований понадобится от 14-15 млн рублей в зависимости от величины групп пациентов.

«Сложности связаны не только поиском инвестора, но и с тем, что исследования будут проводится на определенной группе пациентов, тщательно отобранной согласно критериям Минздрава», – сказала Елена Кулигина.

Институт также занят поиском партнера, который сможет выпускать препарат для клинических исследований по стандартам GMP.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
22.03.2017 Обновлен международный стандарт по клиническим исследованиям
21.03.2017 Китай отменит требование о проведении КИ импортированных препаратов на территории страны
14.03.2017 Roche и Bavarian Nordic тестируют комбинацию для лечения рака мочевого пузыря
07.03.2017 Seattle Genetics сможет продолжить клинические исследования противоопухолевого препарата
03.03.2017 Препарат ataluren не прошел клинические исследования для лечения муковисцидоза
Метки
клинические исследования
Фармвестник-ТВ
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №9
Фармреслинг
Current issue #9, 2017
Весна по заказу
Поставки и подставы
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
27.03 — 28.03 XI Национальный Конгресс «ФармакоЭкономика 2017»
28.03 — 30.03 IPhEB&CPhI Russia - 2017
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения