Участникам фармрынка разъяснят Правила надлежащей аптечной практики

Участие в вебинаре бесплатное.

Напомним, что Правила надлежащей аптечной практики (НАП) утверждены приказом Министерства здравоохранения РФ №647н от 31.08.2016 г. и вступают в силу с 1 марта 2017 года.

Правила НАП предназначены для создания системы управления аптечной организацией, которая потребует от руководителей формирования документальной базы, как на основе действующих нормативных актов, так и подготовки новых управленческих документов, в том числе с использованием стандартных операционных процедур (СОП).

Вебинар проводит Елена Неволина, к.фарм.наук, исполнительный директор Союза «Национальная Фармацевтическая Палата» и НП «Аптечная гильдия».

Как подчеркивают организаторы, мероприятие аккредитовано Координационным советом по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования (НМиФО) Минздрава РФ, что дает возможность его участникам получить зачетные баллы.

В настоящее время зарегистрировано 250 фармацевтических работников из разных регионов России.

Тем, кто не успел зарегистрироваться на онлайн-трансляцию вебинара, будет предоставлена возможность его просмотра в записи в период с 21 по 26 февраля 2017 г.

Ссылка будет размещена на сайте Союза «НФП».