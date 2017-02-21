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У Счетной палаты есть претензии к Минздраву и Минпромторгу

21.02.2017

Счетная палата проверила закупки автомобилей и скорой медицинской помощи (АСМП) в 2016 г. и пришла к выводу, что распределение техники шло не по потребностям регионов. В то же время в Минздраве утверждают, что распределение шло объективно.

Слишком мало машин

Как рассказал аудитор Счетной палаты Сергей Агапцов, всего 2016 г. на обновление парка «скорых» из федерального бюджета было выделено 5 млрд руб. Это позволило закупить и поставить 2 267 автомобилей скорой медицинской помощи для регионов, а также 40 автомобилей - ФМБА России. «В январе – мае 2016 г. Минздравом была проведена работа по актуализации потребности регионов в замене изношенного автопарка новыми АСМП. Однако министерством не была обеспечена прозрачность механизма распределения автомобилей, которое в итоге было осуществлено без учета заявленных потребностей и в ряде случаев без учета степени износа автопарка АСМП», – считают в контрольном ведомстве.

Такая ситуация, скорее всего, возникла из-за того, что на самом деле, по данным Счетной палаты, необходимо заменить более 10,5 тысяч машин скорой помощи по всей стране. А за пришедшие две с небольшим тысячи развернулась настоящая борьба.

Наибольшее количество автомобилей получили Московская область (75 автомобилей или 80,6% от заявленной потребности), Краснодарский край (73 или 34,1%), Саратовская область (71 или 41,5%), г. Санкт-Петербург (63 или 30,9%) и Республика Башкортостан (55 или 12,7%). В таких регионах как Республика Калмыкия, Забайкальский край, Курганская область, Удмуртская Республика, Республика Северная Осетия – Алания и Амурская и Брянская области заявленная потребность была удовлетворена в пределах от 6,8% до 10,9%.

В то же время в официальном комментарии Минздраве отмечается, что Счетная палата РФ в своих оценках опирается лишь на запросы регионов, оценка которых показала их завышение по отношению к реальным потребностям. Так, например, для автомобилей класса С, то есть для реанимобилей – машин с самой дорогой и сложной комплектацией и требующихся в определенных случаях, заявки превышали реальные потребности более чем на 40 %. В 20 субъектах РФ представленная потребность в обновлении парка АСМП класса В превысила норматив оснащения станций и отделений скорой медицинской помощи санитарным автотранспортом от 1,1 до 3,05 раз.

Что-то не так с процедурой

Есть у Счетной палаты и претензии к выполнению процедур закупки. Для выполнения этих мероприятий была принята форма закупки у единственного поставщика. Однако требования Федерального закона № 44-ФЗ, по мнению аудиторов, не соблюдались.

Так, Минпромторгом в нарушение 44-ФЗ метод сопоставимых рыночных цен при обосновании цены контрактов, заключаемых с единственными исполнителями на закупку автомобилей скорой помощи, не применялся. А обоснование невозможности его применения отсутствует.

В качестве обоснования цены контрактов в правительство были направлены подготовленные единственными исполнителями плановые калькуляции затрат на 2016 г. на закупку машин. При этом министерством, как государственным заказчиком, расчет цены контрактов не осуществлялся, что также не соответствует требованиям 44-ФЗ и Методическим рекомендациям, утвержденным Минэкономразвития.

«Представленные единственными исполнителями плановые калькуляции затрат на АСМП использовались Минпромторгом в качестве обоснования цены контрактов на 3 млрд руб. При этом меры по оптимизации цен, включая возможные скидки и преференции со стороны производителей в связи с увеличивающимся на 2 млрд рублей объемом закупок, не предпринимались», – заявил Агапцов.

Не то оборудование

Кроме того в Счетной палате отмечают, что Минздравом Минпромторгу был предложен перечень медицинского оборудования для оснащения автомобилей скорой медицинской помощи класса «В», не соответствующий Стандарту оснащения станций скорой медицинской помощи.

По расчету Счетной палаты, на приведение единицы автомобиля в соответствие со Стандартом оснащения станции скорой медицинской помощи необходимым оборудованием и медицинскими изделиями субъектам Российской Федерации могут потребоваться денежные средства в размере 418,9 млн рублей.

В свою очередь Минздрав поясняет, что Минпромторгом совместно с Минздравом и субъектами Федерации отобран перечень дорогостоящего медицинского оборудования, входящего в утвержденный стандарт оснащения автомобиля скорой медицинской помощи класса В, которое было закуплено за счет средств федерального бюджета (700 тыс. рублей на 1 автомобиль класса В). Расходы по дооснащению менее дорогим оборудованием (200 тыс. рублей на 1 автомобиль класса В) взяли на себя регионы.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Счетная палата
Минздрав России
Минпро
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22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
20.02 «Актуальный репортаж»: XII Международная конференция «Фармацевтический бизнес в России»
СВЕЖИЙ НОМЕР
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