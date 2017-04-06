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ЦВ «ПРОТЕК» стал единственной российской компанией в составе Международной федерации фармацевтических оптовых поставщиков

06.04.2017

В марте решением Совета директоров Международной федерации фармацевтических оптовых поставщиков (IFPW) ЦВ «ПРОТЕК» вошел в состав федерации.

IFPW объединяет оптовых игроков из 26 стран, составляющих 40% мирового рынка дистрибуции. Свою цель федерация видит в обеспечении безопасными и эффективными фармацевтическими препаратами пациентов во всем мире.

В состав IFPW входят крупнейшие международные дистрибьюторы: Walgreens Boots Alliance (США), AmerisourceBergen Corporation (США), Oriola KD (Финляндия), McKesson Corporation (США) и ряд других.

При принятии решения о зачислении в состав федерации учитывается доля дистрибьютора на рынке, годовой объем продаж, количество распределительных центров и данные о клиентах, а также численность сотрудников компании. Вхождение ЦВ «ПРОТЕК» в федерацию – признание высокого уровня российского дистрибьютора как по масштабу деятельности, так и по эффективности ведения бизнеса.

«Членство в Международной федерации оптовых поставщиков фармацевтических препаратов для ЦВ «ПРОТЕК» – это прежде всего возможность обмена опытом с зарубежными коллегами. Несмотря на то, что ЦВ «ПРОТЕК» – зрелый, авторитетный представитель дистрибьюторского сектора, нам важно иметь доступ к новым технологиям и продолжать внедрять лучшие международные практики.

Как компания, лидирующая в секторе дистрибуции на отечественном рынке и занимающая значимую долю рынка, мы чувствуем ответственность за то, чтобы интересы России были представлены в международных отраслевых бизнес-объединениях», – отметил генеральный директор ЦВ «ПРОТЕК» Дмитрий Погребинский.

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Метки
ЦВ "Протек"
Компании
Протек ЦВ «Протек» — ведущий национальный дистрибьютор с логистической и складской системой, отвечающей мировым стандартам и способной максимально приблизить товар к конечному потребителю.
Фармвестник-ТВ
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
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Тем, кто дрейфует на льдине
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