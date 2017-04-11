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Централизация закупок для больниц Сахалинской области позволила сэкономить более 11 миллионов рублей

11.04.2017

С 2017 года при сахалинском Минздраве начал работать отдел закупок, который корректирует и утверждает все заявки от ЛПУ. В результате при закупках лекарственных препаратов, медицинских изделий и продуктов питания для больниц региону удалось сэкономить 11,6 млн. рублей с начала года, сообщил министр здравоохранения области Алексей Пак.

«Без визы этого отдела ни одна закупка не пройдет. Это позволяет устанавливать общие требования к закупаемым видам товаров, работ и услуг. До централизации мы нередко наблюдали, как разные учреждения закупали один и тот же товар, но по разной цене. Дошло до того, что цена на одни и те же бахилы могла отличаться на 30%», – отметил Алексей Пак.

Централизацию закупок оценили и поставщики товаров для медицинских учреждений. Они увидели открытость рынка, сказала министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок Сахалинской области Елена Иванова.

Прозрачность рынка повысилось с введением портала «Витрина закупок». Он содержит сведения обо всех закупках, проводимых на территории области для федеральных, областных, муниципальных нужд, а также о коммерческих закупках. Сайт аккумулирует информацию со ста торговых площадок России и единой информационной системы в сфере закупок.

«Теперь у каждого человека есть возможность бесплатно подписаться на электронную почтовую рассылку по интересующим объектам закупки, что позволит привлечь новых поставщиков и повысить конкуренцию», — рассказала Елена Иванова.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Сахалинская область
закупка лекарств
Фармвестник-ТВ
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07.04 «Актуальный репортаж»: Лечение шизофрении в новой модели оказания психиатрической помощи
06.04 «ФармNEWS»: РАФМ «Мировые и локальные тенденции маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
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