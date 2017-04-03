Три фармкомпании вошли в Топ-100 работодателей России по версии Changellenge

Самыми желанными отраслями для развития карьеры студентов ведущих вузов страны являются консалтинг, IT и банки. Таковы итоги ежегодного опроса, представленного агентством Changellenge.

Как заявляют организаторы премии, основное ее отличие состоит в том, что рейтинг работодателей составляется на основании фиксирования карьерных предпочтений студентов Топ-25 вузов России (по версии агентства «Эксперт-РА»).

В 2017 году в исследовании приняли участие 4 145 респондентов. Примерно половина участников опроса получают экономическую и финансовую специальность, 44% имеют опыт работы или стажировок, 50% — средний балл не ниже 4,5.

Возраст участников опроса варьируется: треть обучается на 1–2-м курсах (28%), вторая треть — на 3–4-м курсах (34%). Из оставшихся участников 22% — студенты 5–6-х курсов и магистратуры, а 16% представлены выпускниками последних лет.

Объектами исследования стали 103 компании, наиболее активно развивающие бренд работодателя. Эти компании заинтересованы в профессионалах с самым высоким потенциалом и используют продвинутые программы, направленные на привлечение талантливых молодых специалистов.

Фармрынок назвали привлекательным 6% опрошенных. Невысокий показатель связан с тем, что в топ-25 вузов по версии «Эксперт-РА» попали лишь два медицинских вуза: Первый МГМУ им. И.М. Сеченова и Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П.Павлова.

Наиболее привлекательным для студентов является стратегический консалтинг — эту сферу выбирают 38% опрошенных студентов.

Со значительным отрывом в 10% после консалтинга идет сектор информационных технологий: в сфере ИТ хотят работать 28% студентов. Свои перспективы для роста в банковском секторе видят 24% опрошенных.

С небольшим отрывом от банкинга следует нефтегазовая отрасль — ее выбирают 23% опрошенных. Такое же количество перспективных студентов (23%) желают построить карьеру в сфере инвестиций. 21% опрошенных выбирают индустрию развлечений, медиа и СМИ, а 20% хотят работать в области науки и образования. Сектор FMCG привлекает в этом году 15% студентов.

В топ-100 компаний – привлекательных работодателей по версии участников опроса вошли компании Johnson&Johnson, Sanofi, Novartis. Интересно, что компании оказались не только в основном рейтинге, их также отметили в качестве интересных для развития карьеры в специализированных рейтингах для студентов направления ИТ и технической специализации.