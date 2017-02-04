Трехступенчатая конструкция может получить отсрочку

Введение преференций на торгах для лекарств, произведенных из российской фармацевтической субстанции, может быть отложено до 2018 г. Минпромторг рассматривает вариант, когда биотехнологические лекарства из отечественной субстанции получат преимущественное право на торгах с 1 января 2018 г., а препараты, изготовленные из российской субстанции химического синтеза, – с 1 января 2019 г. (копия есть в распоряжении «ФВ»).

По просьбе трудящихся

Об отсрочке введения этой меры поддержки говорилось в обращении общественной организации «Деловая Россия», правда, там не подтвердили, что письмо отправлялось в какие-либо инстанции. В документе, в частности, утверждается, что немедленное применение ограничений на участие госзакупках не будет стимулирующей мерой для производителей готовой лекарственной формы (ГЛФ) к переходу на полный цикл производства, а лишь ограничит конкуренцию в пользу отдельных компаний и вынудит закупать лекарственные препараты (в основном воспроизведенные) по завышенным ценам.

В «Деловой России» также обратили внимание: даже если производители ГЛФ захотят использовать российскую субстанцию, это повлечет за собой внесение изменений в регистрационное досье, что потребует, в свою очередь, повторных экспертиз и существенных временных затрат. Именно поэтому общественная организация и предлагала предусмотреть переходный период.

В конце декабря 2016 г. заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович направил письма в Минпромторг, Минэкономразвития, Минздраву, ФАС и Открытому правительству с поручением доработать изменения в постановление правительства №1289 от 30.11.2015 г. Запред правительства также рекомендовал привлечь к работе Экспертный совет при Правительстве РФ.

В письмах Аркадия Дворковича также говорится, что надо установить переходный период, учитывающий сроки реализации новых инвестиционных проектов по производству фармацевтических субстанций, в том числе специальных инвестиционных контрактов.

Пора начинать

По видимому, предполагаемая отсрочка старта новых преференций стала следствием вышеуказанного поручения. Но, похоже, и этот вариант не компромиссный. Учредитель и президент АО «Активный компонент» Александр Семенов не понимает, почему субстанция химического синтеза отодвинута на более поздний срок. «Если действительно есть такие предложения, то они довольно странные. Почему такая дискриминация по отношению к субстанции химсинтеза? По моему мнению, российские компании готовы обеспечить поставки химических субстанций, полученных посредством нескольких стадий химического синтеза и производимых в соответствии со стандартами GMP, уже сегодня. Чего мы должны ждать? Ведь не раз говорилось, что нет необходимости производить абсолютно все фармсубстанции в России, а только те, производство которых имеет экономическую целесообразность. - Как правило, это современные, инновационные субстанции. У российских компаний есть компетенции в этой области, так почему бы их не поддержать?», - говорит он.

Александр Семенов также добавил, что преференции именно фармсубстанции химического синтеза вовсе не ограничивают конкуренции, так как чаще всего речь идет об отдельном производстве АФС, которая может продаваться нескольким производителям готовой формы. Поэтому на торги выйдут несколько компаний-производителей ГЛП и будут соревноваться между собой, благодаря чему будут снижаться цены. Введение же данной преференции повысит инвестиционную привлекательность отрасли в области перспектив создания новых производств субстанций в России.

Председатель совета директоров NC Pharm Петр Белый напоминает дополнительном эффекте поддержки отечественных производителей: «Как только мы увеличиваем производство собственных субстанций, у нас снижается и их стоимость, и ГЛФ, произведенной из них. Соответственно возрастает экспортный потенциал. Производители будут вкладывать в R&D, чтобы выпускать модифицированные субстанции, расширять линейку продукции».

Поэтому, по его словам, важно, чтобы сейчас государство четко обозначило свою позицию, что он готово поддержать производителей, тогда процесс развития выпуска российских фармацевтических субстанций будет более интенсивным.