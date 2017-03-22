 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
151

Требования к работе CRO в условиях современного фармацевтического рынка

22.03.2017

В рамках проведения клинического исследования с привлечением контрактной исследовательской организации спонсор передает вендору ряд медицинских, научных, статистических, управленческих, регуляторных и других функций. Каждая из них требует специальных навыков. В условиях использования все более сложных дизайнов исследований функции членов команд расширяются, стимулируя развитие новых компетенций. О том, какие требования предъявляет рынок к работе CRO сегодня, команда специалистов ОСТ рассказала в материале для журнала GMP news.

«По данным Ассоциации организаций по клиническим исследованиям, в первой половине 2016 года количество разрешений на проведение КИ в России на 29,7% превысило уровень того же периода прошлого года. При сохраняющейся на протяжении последних лет тенденции перехода отрасли от внутреннего управления клиническим исследованием к привлечению сторонних ресурсов число контрактных исследовательских организаций продолжает увеличиваться. Сегодня в России, по нашим оценкам, около 10 самых активных CRO, реализующих большую долю исследований, в то время как общее количество контрактных исследовательских организаций, действующих в этом регионе, составляет около 50.

Ведение проекта специализированной на клинических исследованиях командой сторонней компании не только обеспечивает необходимый уровень качества, экономя при этом внутренние ресурсы, но и с точки зрения этики кажется более правильным: CRO обеспечивает качество ведения проекта – будь то само исследование или регистрационные активности, в то время как дальнейшая судьба препарата остается решением производителя».

«Новости GMP» 1(12)/весна 2017

_____

Об издании:
Журнал GMP news выходит два раза в год и освещает вопросы надлежащей производственной практики. Электронные версии выпусков доступны на сайте издания.

Материалы по теме
20.03.2017 Верховный суд встал на сторону Data MATRIX
16.03.2017 Лучшие практики для проектов Data MATRIX
22.02.2017 Стратегическое развитие биотех-проектов
09.02.2017 Data MATRIX стала членом международного сообщества CDISC
08.02.2017 Компания ОСТ вошла в ТОП-5 российских CRO в 2016 году
Метки
ОСТ
Компании
OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Фармвестник-ТВ
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №8
Как карта ляжет
Current issue #8, 2017
Антимонопольные репрессии
Клеточная эфемерность
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Март 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 01 02
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения