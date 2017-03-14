Тюменское УФАС выявило картель на торгах по закупке медизделий на сумму более 1 млрд рублей

Тюменское УФАС выявило картельный сговор восьми медицинских компаний, действующий на протяжении нескольких лет, сообщил зам. руководителя Тюменского УФАС России Дмитрий Полухин на пресс-конференции 13 марта, пишет «Интерфакс-Урал».

Компании принимали участие в госзакупках изделий медназначения.

«Картель существовал несколько лет. Мы выявили 131 электронный аукцион на сумму более 1 млрд рублей», - уточнил Д. Полухин.

Компании выполняли контракты на территории Тюменской области и северных автономных округов.

Руководитель УФАС Игорь Веретенников в ходе пресс-конференции добавил, что часть участников сговора на сегодняшний день оформили явку с повинной в антимонопольную службу, подтвердив, что между компаниями действительно существовало соглашение, по которому они распределяли контракты, создав видимость конкуренции.

И. Веретенников подчеркнул, что компании будут привлечены к административной ответственности, кроме того, антимонопольное ведомство передаст информацию о сговоре в правоохранительные органы.

На фото: Игорь Веретенников.