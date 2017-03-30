Тимофей Нижегородцев: принудительное лицензирование не повредит инновациям и инвестициям

В соответствии с поручением правительства Федеральная антимонопольная служба готовит поправки в закон «О защите конкуренции» и Гражданский кодекс позволяющие применять механизм принудительного лицензирования препаратов и заинтересована в широком обсуждении готовящихся мер. Об этом рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев 29 марта на IX конференции «Государственное регулирование и российская фармпромышленность - 2017: продолжение диалога».

«У нас в стране очень архаичное представление об этом, что механизм принудительного лицензирования якобы плохо влияет на инновации и инвестиции, — заметил чиновник. — Международная практика это не подтверждает. Например, в США интеллектуальная собственность не является неотъемлемым правом человека и там есть законы, позволяющие правительству и судам по семи разным основаниям применять принудительное лицензирование, которое они активно применяют, причем даже без уведомления правообладателя».

ФАС хочет провести открытую дискуссию на эту тему с участием международных экспертов и представителей компаний и рассчитывает, что в этом году соответствующие изменения в закон будут приняты.