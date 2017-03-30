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Тимофей Нижегородцев: принудительное лицензирование не повредит инновациям и инвестициям

30.03.2017
Фото: Игорь Чунусов

В соответствии с поручением правительства Федеральная антимонопольная служба готовит поправки в закон «О защите конкуренции» и Гражданский кодекс позволяющие применять механизм принудительного лицензирования препаратов и заинтересована в широком обсуждении готовящихся мер. Об этом рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев 29 марта на IX конференции «Государственное регулирование и российская фармпромышленность - 2017: продолжение диалога».

«У нас в стране очень архаичное представление об этом, что механизм принудительного лицензирования якобы плохо влияет на инновации и инвестиции, — заметил чиновник. — Международная практика это не подтверждает. Например, в США интеллектуальная собственность не является неотъемлемым правом человека и там есть законы, позволяющие правительству и судам по семи разным основаниям применять принудительное лицензирование, которое они активно применяют, причем даже без уведомления правообладателя».

ФАС хочет провести открытую дискуссию на эту тему с участием международных экспертов и представителей компаний и рассчитывает, что в этом году соответствующие изменения в закон будут приняты.

Автор: Екатерина Чалова, «Фармацевтический вестник»
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Метки
принудительное лицензирование
Персоны
Нижегородцев Тимофей Витальевич
Начальник Управления контроля социальной сферы и торговли Федеральной антимонопольной службы России
Фармвестник-ТВ
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23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
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