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Teva пока не собирается производить в РФ фармсубстанции

14.01.2017

Производственная мощность российского завода израильской компании Teva составляет 0,5 млрд таблеток в год. Фармпроизводводитель собирается увеличить мощность до 2 млрд таблеток, однако субстанции в РФ пока выпускаться не будут. Об этом на Гайдаровском форуме заявила старший вице-президент, генеральный директор Teva в России и СНГ Анна Ярвиц.

«У Teva есть 19 заводов, которые производят субстанции. Они находятся в 10 разных странах. Из 1800 молекул, которые выпускает Teva, для 340 субстанции производятся на собственных заводах. Для Teva необязательно использовать только собственные субстанции. Открытый рынок производства субстанций – гарант экономической целесообразности при принятии решений», – считает она.

На мировом рынке фармацевтических субстанций доминирует Китай, где этим занимаются порядка 1600 предприятий, оборот бизнеса составляет 9 млрд долл. США в год, в Индии оборот – 7 млрд долл. в год. В Европе, как правило, в Германии, Испании, Италии выпускаются сложные субстанции. В США, Франции преимущественно – инновационные субстанции.

«И здесь возникает вопрос: если Россия выбирает для себя путь углубленной локализации, выдвигает требования к производителям, принимает ограничительные меры, то какие могут причины для такого решения? Экономические? Сомнительно. Сегодня в России производится 1 тыс. тонн, 11 тонн закупается. Рынок субстанций небольшой. И вряд ли мы хотим, чтобы в земле и воздухе была вся таблица Менделеева. Возникает экологическая проблема. Производство субстанций, которое использует высокие экологические стандарты, достаточно дорогое удовольствие. На этом форуме уже звучало, что будущее состоит скорее в ноу-хау, нежели в промышленном производстве. Если Россия выбирает путь технологической конкуренции, то это должно быть производство инновационных субстанций, фокус на R&D и генерическое замещение там, где это возможно», – рассуждает Анна Ярвиц.

По ее мнению, в таком случае модель будет сбалансированная, где найдется место и инновациям, и массовой доступности к лекарственным препаратам через генерическое производство.

Она добавила, что у Teva есть компетенции в производстве субстанций, но при этом компания предпочитает глобальный подход к закупкам субстанций, который позволит сохранить высокий уровень конкурентоспособности. Именно поэтому на сегодняшний день перенос производства субстанций в РФ не целесообразен.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Teva Pharmaceutical Industries
фармсубстанции
Компании
Teva Teva Pharmaceutical Industries — израильская фармацевтическая компания, крупнейший в мире производитель непатентованных лекарственных средств (дженериков).
Персоны
Ярвиц Анна
Генеральный директор компании Teva в России и странах СНГ
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Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
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