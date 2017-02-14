«Тева» подтвердила взаимозаменяемость 17 дженериков с оригинальными препаратами

Компания «Тева» подала документы на определение взаимозаменяемости 38 дженериков, для 17 препаратов уже получено подтверждение, остальные пока в работе. Об этом рассказала старший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия Анна Ярвиц на конференции «Фармацевтический бизнес в России» .

«Мы считаем, что должна быть полная фармацевтическая и терапевтическая взаимозаменяемость. Если говорить об определении эквивалентности: это должны быть близнецы или двойняшки, по-моему, это должны быть близнецы», – заметила Анна Ярвиц.

По ее словам, рынок движется и постепенно становится более генетическим, таком образом давая возможность оригинаторам. Она привела результаты исследования в США, проведенного с середины 70-х годов до 2016 г., согласно которым экономия от генетического замещения за этот период составила 1,68 трлн долл. США.

«Мы подали документы на 38 дженериков, которые зарегистрированы до 1 июля 2015 г., чтобы подтвердить их взаимозаменяемость. На 17 мы получили, остальные в работе. Мы считаем, что это ответственная позиция генетической компании. Моя позиция, что взаимозаменяемость надо доказать клиническими исследованиями», – сказала Анна Ярвиц.