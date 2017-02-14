 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Слушаю! 62-я!
Черная метка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
223

«Тева» подтвердила взаимозаменяемость 17 дженериков с оригинальными препаратами

14.02.2017

Компания «Тева» подала документы на определение взаимозаменяемости 38 дженериков, для 17 препаратов уже получено подтверждение, остальные пока в работе. Об этом рассказала старший вице-президент, генеральный директор Teva Россия и Евразия Анна Ярвиц на конференции «Фармацевтический бизнес в России» .

«Мы считаем, что должна быть полная фармацевтическая и терапевтическая взаимозаменяемость. Если говорить об определении эквивалентности: это должны быть близнецы или двойняшки, по-моему, это должны быть близнецы», – заметила Анна Ярвиц.

По ее словам, рынок движется и постепенно становится более генетическим, таком образом давая возможность оригинаторам. Она привела результаты исследования в США, проведенного с середины 70-х годов до 2016 г., согласно которым экономия от генетического замещения за этот период составила 1,68 трлн долл. США.

«Мы подали документы на 38 дженериков, которые зарегистрированы до 1 июля 2015 г., чтобы подтвердить их взаимозаменяемость. На 17 мы получили, остальные в работе. Мы считаем, что это ответственная позиция генетической компании. Моя позиция, что взаимозаменяемость надо доказать клиническими исследованиями», – сказала Анна Ярвиц.

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
07.02.2017 Ицхак Петербург назначен врио исполнительного директора Teva
21.12.2016 Минздрав разрабатывает порядок ведения реестра взаимозаменяемых лекарств, обращающихся на территории государства-члена ЕАЭС
01.12.2016 Арбитраж подтвердил выводы ФАС о взаимозаменяемости лекарств, имеющих различные лекарственные формы
23.11.2016 К 2018 году все зарегистрированные в России лекарства пройдут процедуру определения взаимозаменяемости
22.11.2016 Определение взаимозаменяемости не будет влиять на дальнейшее обращение лекарственного препарата в рамках ЕАЭС
Метки
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
взаимозаменяемость
Персоны
Ярвиц Анна
Генеральный директор компании Teva в России и странах СНГ
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Слушаю! 62-я!
Черная метка
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Февраль 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 01 02 03 04 05
14.02 — 15.02 Саммит PharmaBusiness-2017
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения