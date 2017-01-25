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Татьяна Голикова: цены на ЖНВЛП, зарегистрированные ранее, можно пересмотреть

25.01.2017

Регистрацию цен на жизненно важные препараты (ЖНВЛП) впервые провели в 2008 году. Это был кризис, цены резко пошли в гору, наш рынок, к сожалению, был на 90% зависим от импорта, отметила глава Счетной палаты Татьяна Голикова в интервью «Российской газете».

По ее словам, поэтому цены регистрировали, основываясь на стоимости импортных препаратов с учетом проводимых закупок.

«Я считаю, что на тот момент нам удалось несколько сдержать рост цен. Была объявлена программа развития отечественной фармацевтической медицинской промышленности, которую реализует Минпромторг. <…> Надо объективно признать, что по многим направлениям есть очень серьезные продвижения. У нас действительно появились менее дорогие качественные отечественные аналоги. Поэтому вполне можно пойти по пути пересмотра тех цен, которые были зарегистрированы ранее. Это дало бы экономию для бюджетов всех уровней и для населения», – подчеркнула Т. Голикова.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
лекарственные препараты
регистрация цены
Персоны
Голикова Татьяна Алексеевна
Председатель Счетной палаты РФ
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09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
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