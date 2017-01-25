Татьяна Голикова предлагает создать систему персонифицированного учета получателей льготных лекарств

Председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова предлагает создать систему персонифицированного учета граждан, имеющих право на получение льготного лекарственного обеспечения в соответствии с законодательством.

«К сожалению, регионы зачастую не знают точного числа своих льготников. А необходимо четкое понимание, в отношении каких категорий и с какой степенью льготирования создавать систему обеспечения лекарствами, добиваться реализации лекарств по доступным ценам через аптеки», – отметила глава Счетной палаты в интервью «Российской газете».

Татьяна Голикова считает, что для снижения цен на лекарства «не мешали бы и отдельные элементы протекционистской политики в отношении лекарств, которые мы не производим и не планируем производить, с тем, чтобы обеспечить режим благоприятствования для будущих поставок. Послабления найдут свое отражение в снижении цены».