Таможенники предотвратили незаконный ввоз в Россию более 50 кг лекарств

Гражданин России, прибывший из Египта транзитом через Турцию, проследовал по зеленому коридору имея при себе багаж, в котором находился однородный товар. При проведении таможенного досмотра обнаружены лекарственные средства в количестве 353 коробок весом 24 кг. Во второй сумке, которая была сдана в багаж, обнаружено 447 коробок с медицинскими препаратами весом 28 кг. Товар был изъят и направлен на экспертизу. Пассажир пояснил, что все медицинские препараты он ввозит в Россию для себя и своей семьи. В ходе проведения проверки также сообщил, что он ввез товар на территорию Евразийского экономического союза по просьбе своего знакомого для дальнейшей передачи неизвестным ему лицам.

Как показала экспертиза, лекарственные средства являются антивирусными препаратами для лечения гепатита, незарегистрированные в России. Общая рыночная стоимость препаратов составляет около 8 миллионов рублей.

«В соответствии со ст. 352 ТК ТС товары, перемещаемые физическим лицом через таможенную границу Таможенного союза, не могут быть отнесены к товарам для личного пользования исходя из их характера и количества. Данные лекарственные средства используется в Египте для внутреннего рынка и на территории Российской Федерации не продаются. Ввоз препаратов является экономически выгодным для продажи на «черном рынке» из-за своего дефицита», – пояснили в пресс-службе таможни.

В действиях гражданина РФ усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238.1 УК РФ (ввоз на территорию РФ в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий в крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе, материалы проверки направлены в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.