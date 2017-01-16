 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
69

Таможенники предотвратили незаконный ввоз в Россию более 50 кг лекарств

16.01.2017

Гражданин России, прибывший из Египта транзитом через Турцию, проследовал по зеленому коридору имея при себе багаж, в котором находился однородный товар. При проведении таможенного досмотра обнаружены лекарственные средства в количестве 353 коробок весом 24 кг. Во второй сумке, которая была сдана в багаж, обнаружено 447 коробок с медицинскими препаратами весом 28 кг. Товар был изъят и направлен на экспертизу. Пассажир пояснил, что все медицинские препараты он ввозит в Россию для себя и своей семьи. В ходе проведения проверки также сообщил, что он ввез товар на территорию Евразийского экономического союза по просьбе своего знакомого для дальнейшей передачи неизвестным ему лицам.

Как показала экспертиза, лекарственные средства являются антивирусными препаратами для лечения гепатита, незарегистрированные в России. Общая рыночная стоимость препаратов составляет около 8 миллионов рублей.

«В соответствии со ст. 352 ТК ТС товары, перемещаемые физическим лицом через таможенную границу Таможенного союза, не могут быть отнесены к товарам для личного пользования исходя из их характера и количества. Данные лекарственные средства используется в Египте для внутреннего рынка и на территории Российской Федерации не продаются. Ввоз препаратов является экономически выгодным для продажи на «черном рынке» из-за своего дефицита», – пояснили в пресс-службе таможни.

В действиях гражданина РФ усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 238.1 УК РФ (ввоз на территорию РФ в целях сбыта незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий в крупном размере).

Как сообщили в пресс-службе, материалы проверки направлены в Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ для рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Материалы по теме
16.01.2017 В США российский дипломат при покупке лекарства для Евгения Примакова был обвинен в незаконном обороте ЛС
10.01.2017 Росстат: в декабре 2016 г. лекарства в России подорожали на 0,4%
10.01.2017 Минздрав утвердил положение о комиссии по формированию перечней лекарств, в отношении которых устанавливаются требования к объему тары
10.01.2017 Утверждены классификации изменений, вносимых в документы, содержащиеся в регистрационном досье на препарат
09.01.2017 Уточнен порядок ввоза физическими лицами лекарств для личного использования
Метки
ввоз
лекарственные препараты
таможня
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения