«Такеда Россия» получила две награды как «Лучший работодатель»

По итогам 2016 года компания «Такеда» получила две престижные награды в области HR. В конце ноября она была признана одним из «Лучших работодателей России» по результатам исследования проводимого Aon Hewitt\AXES Management. А в начале декабря, в рамках проходившей в Сингапуре конференции, получила международное признание как «Top Employer 2017» по версии Top Employers Institute, подтвердив, таким образом, свое соответствие самым высоким стандартам в области работы с персоналом.

Исследование Aon Hewit «Лучшие работодатели России», которое проводится в России с 2006 года, традиционно основано на опросе сотрудников, топ-менеджмента, представителей HR компании и строится на оценке репутации работодателей согласно 4-м индексам: вовлеченности сотрудников, доверия руководству, бренда работодателя, устойчивого развития и культуры эффективности. Данный подход позволяет максимально объективно оценить каждую компанию. Одним из ключевых показателей остается вовлеченность, т.к. вовлеченные сотрудники являются движущей силой компании, они действительно хотят работать там, где работают, а также прикладывают дополнительные усилия, чтобы способствовать успеху бизнеса своего работодателя.

Статус «Top Employer» присуждается Top Employers Institute компаниям, которые имеют высокие стандарты и лучшие практики в области управления персоналом. В этом году заявки на участие в международной сертификации «Top Employers 2017» подали подразделения компании «Такеда» из целого ряда стран региона Развивающиеся рынки???, «Такеда Россия» в их числе. На протяжении нескольких месяцев шла напряженная работа проектных групп из состава HR-команд по оценке соответствия предъявляемых институтом требований, существующих практик и программ в компании. По итогам рассмотрения «Такеда Россия» получила статус «Top Employer 2017».

Андрей Потапов, генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ: «Такеда» была создана людьми и для людей. Именно поэтому ее успешность и привлекательность в качестве работодателя основываются на целеустремленности, вовлеченности, постоянном стремлении к развитию и неравнодушии всех сотрудников компании. Полученные награды еще раз подтверждают этот факт. И я еще раз благодарю своих коллег за совместно проделанную работу. Уверен, вместе мы продолжим добиваться самых высоких результатов и сделаем компанию еще лучше».

Екатерина Гребенникова, директор по персоналу Россия и СНГ, «Такеда Россия»: «Быть работодателем выбора – одна из наших стратегических целей. И сегодня «Такеда» – единственная фармацевтическая компания на российском рынке, получившая международное профессиональное признание Top Employers. Тем более достойно подтвердить статус Лучшего работодателя в непростое время перемен, когда от всех нас требуется устойчивость, профессионализм, твердость духа и уверенность в успехе. В своей работе мы, безусловно, ориентируемся на лучшие мировые практики в области работы с персоналом, но при этом стремимся создать и сохранить свой индивидуальный образ компании. Компании с особенной культурой, где мы подбираем и кропотливо формируем программы и инструменты, которые позволят нам привлекать, заинтересовывать, растить и удерживать талантливых, смелых, инициативных, целеустремленных, разделяющих ценности компании людей».

О AON Best Employers

AON Best Employers — это одна из самых известных международных сертификаций, созданная компанией Aon Hewitt в 2001 году, чтобы признавать и приветствовать по всему миру организации, которые создают конкурентное преимущество, делая ставку на человеческий капитал. В России программа существует с 2006 года. Дополнительную информацию о AON Best Employers можно получить по ссылке.

О «Top Employer»

Статус «Top Employer» присуждается Top Employers Institute компаниям, которые имеют высокие стандарты и лучшие практики в области работы с персоналом. Следуя авторской методике, институт анализирует HR-практики в компаниях по всему миру, после чего результаты проходят независимую аудиторскую проверку в консалтинговом агентстве Grant Thornton. Дополнительную информацию о Top Employers Institute можно получить по ссылке.