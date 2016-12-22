 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
15.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Новогодний выпуск
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
272

«Такеда Россия» получила две награды как «Лучший работодатель»

22.12.2016

По итогам 2016 года компания «Такеда» получила две престижные награды в области HR. В конце ноября она была признана одним из «Лучших работодателей России» по результатам исследования проводимого Aon Hewitt\AXES Management. А в начале декабря, в рамках проходившей в Сингапуре конференции, получила международное признание как «Top Employer 2017» по версии Top Employers Institute, подтвердив, таким образом, свое соответствие самым высоким стандартам в области работы с персоналом.

Исследование Aon Hewit «Лучшие работодатели России», которое проводится в России с 2006 года, традиционно основано на опросе сотрудников, топ-менеджмента, представителей HR компании и строится на оценке репутации работодателей согласно 4-м индексам: вовлеченности сотрудников, доверия руководству, бренда работодателя, устойчивого развития и культуры эффективности. Данный подход позволяет максимально объективно оценить каждую компанию. Одним из ключевых показателей остается вовлеченность, т.к. вовлеченные сотрудники являются движущей силой компании, они действительно хотят работать там, где работают, а также прикладывают дополнительные усилия, чтобы способствовать успеху бизнеса своего работодателя.

Статус «Top Employer» присуждается Top Employers Institute компаниям, которые имеют высокие стандарты и лучшие практики в области управления персоналом. В этом году заявки на участие в международной сертификации «Top Employers 2017» подали подразделения компании «Такеда» из целого ряда стран региона Развивающиеся рынки???, «Такеда Россия» в их числе. На протяжении нескольких месяцев шла напряженная работа проектных групп из состава HR-команд по оценке соответствия предъявляемых институтом требований, существующих практик и программ в компании. По итогам рассмотрения «Такеда Россия» получила статус «Top Employer 2017».

Андрей Потапов, генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ: «Такеда» была создана людьми и для людей. Именно поэтому ее успешность и привлекательность в качестве работодателя основываются на целеустремленности, вовлеченности, постоянном стремлении к развитию и неравнодушии всех сотрудников компании. Полученные награды еще раз подтверждают этот факт. И я еще раз благодарю своих коллег за совместно проделанную работу. Уверен, вместе мы продолжим добиваться самых высоких результатов и сделаем компанию еще лучше».

Екатерина Гребенникова, директор по персоналу Россия и СНГ, «Такеда Россия»: «Быть работодателем выбора – одна из наших стратегических целей. И сегодня «Такеда» – единственная фармацевтическая компания на российском рынке, получившая международное профессиональное признание Top Employers. Тем более достойно подтвердить статус Лучшего работодателя в непростое время перемен, когда от всех нас требуется устойчивость, профессионализм, твердость духа и уверенность в успехе. В своей работе мы, безусловно, ориентируемся на лучшие мировые практики в области работы с персоналом, но при этом стремимся создать и сохранить свой индивидуальный образ компании. Компании с особенной культурой, где мы подбираем и кропотливо формируем программы и инструменты, которые позволят нам привлекать, заинтересовывать, растить и удерживать талантливых, смелых, инициативных, целеустремленных, разделяющих ценности компании людей».

О AON Best Employers

AON Best Employers — это одна из самых известных международных сертификаций, созданная компанией Aon Hewitt в 2001 году, чтобы признавать и приветствовать по всему миру организации, которые создают конкурентное преимущество, делая ставку на человеческий капитал. В России программа существует с 2006 года. Дополнительную информацию о AON Best Employers можно получить по ссылке.

О «Top Employer»

Статус «Top Employer» присуждается Top Employers Institute компаниям, которые имеют высокие стандарты и лучшие практики в области работы с персоналом. Следуя авторской методике, институт анализирует HR-практики в компаниях по всему миру, после чего результаты проходят независимую аудиторскую проверку в консалтинговом агентстве Grant Thornton. Дополнительную информацию о Top Employers Institute можно получить по ссылке.

Материалы по теме
05.12.2016 Инновационные препараты в условиях ограниченного финансирования
01.12.2016 Takeda построит завод по производству вакцины от лихорадки денге
29.11.2016 Takeda подписала соглашение с Unipharm
17.11.2016 Забота о здоровье матери и ребенка в центре корпоративной социальной ответственности Takeda
14.11.2016 Takeda пожертвует Фонду ООН 1 млрд иен на программу «Глобальная вакцинация детей против кори»
Метки
Takeda Pharmaceutical Co.
Компании
Takeda Такеда Россия-СНГ входит в состав Takeda Pharmaceutical Company Limited (Takeda) с сентября 2011 года. Как крупнейшая фармацевтическая компания в Японии и один из мировых лидеров индустрии, Takeda придерживается стремления к улучшению здоровья пациентов по всему миру путем внедрения ведущих инноваций в области медицины.
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
19.12 ФармNEWS: «Алгоритм выбора пероральной терапии рассеянного склероза»
15.12 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Новогодний выпуск
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
Current issue #42, 2016
2017
Болеем за наших
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Декабрь 2016
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 01
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения