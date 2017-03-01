Свердловская «Фармация» осталась без директора

Приказ об увольнении Галины Жуковской уже подготовили – об этом «ФВ» сообщила Юлия Вершецкая, пресс-секретарь Министерства по управлению госимуществом Свердловской области (МУГИСО). По ее словам, основанием послужило письмо регионального Минздрава, где указывается причина увольнения – «за неисполнение государственного контракта в части обеспечения жителей Свердловской области лекарственными средствами». В чем именно провинилась глава ГУПа, министр здравоохранения Игорь Трофимов пояснять не стал.

Г-жа Жуковская ознакомится с приказом, когда выйдет на работу после болезни. В ГУП СО «Фармация» директор не появлялась с января – как говорят сотрудники, сейчас у нее реабилитационный период после инфаркта. В компании уверяют, что упрекнуть руководителя не в чем, и объясняют отставку Галины Жуковской происками конкурирующей структуры, проигравшей в декабре 2016 г. тендер на поставку лекарств по льготным программам. Есть и чисто политическая версия, которую озвучил председатель правления фонда реформирования социальной сферы «Территория» Максим Стародубцев.

«В свое время Галина Жуковская выиграла выборы в Свердловское Законодательное собрание от “Справедливой России”», – поясняет он. – И есть мнение, что “Фармация” пополняет кассу местных эсеров. Это нонсенс – мы знаем, что государственные чиновники могут быть аффилированными только с “Единой Россией”. Если учесть, что в этом году состоятся выборы губернатора Свердловской области и одним из претендентов наверняка станет эсер Александр Бурков, нынешнему руководству региона проще решить проблему кардинально, поставив своего человека и у руля “Фармации”».

Галина Жуковская руководит ГУП СО «Фармация» с января 2013 г. В конкурсе на должность директора участвовали восемь претендентов, в том числе два бывших депутата областной думы и Александр Шапошников, руководивший компанией прежде. Победителем признали г-жу Жуковскую. При этом наблюдатели отмечают, что у кандидатов, не входивших в номенклатурную обойму, шансов стать руководителем госпредприятия не было. «Директорами крупных ГУПов всегда ставили проверенных людей, работающих в системе, – говорит политконсультант Владислав Чарсов. – Для структур, нагруженных социальными функциями, всегда ищут управленцев, знакомых со спецификой бизнеса. Человеку с улицы могут доверить только ГУП второго эшелона, вроде Ирбитского хлебозавода. А

“Фармация” – совсем другой случай».

Если это правило справедливо, новым руководителем ГУП СО «Фармация» снова станет человек из ближнего круга. Говорят, кандидатуру Минздрав уже подобрал.