Суд заочно арестовал экс-главу ГНЦ ВБ «Вектор»

Новосибирский суд 16 января заочно арестовал бывшего руководителя государственного научного центра вирусологи и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» 63-летнего Илью Дроздова. С мая 2016 года он находится в международном розыске, полиция до сих пор собирает информацию о его местонахождении.

Илья Дроздов, ранее руководивший научно-исследовательским противочумным институтом «Микроб» (Саратов), возглавлял крупнейший научный вирусологический центр в течение пяти лет – с 2005 по 2010 год. Затем он уволился и вернулся в Саратов.

В эти годы ГНЦ потрясали конфликты руководства с ведущими научными сотрудниками, многим из которых пришлось покинуть учреждение.

«С именем Ильи Дроздова связаны не самые лучшие годы работы «Вектора». При нем ухудшились отношения «Вектора» и администрации Кольцово», – комментировал в 2014 году мэр Кольцово (здесь расположен центр) Николай Красников.

В 2014 году в отношении господина Дроздова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285).

Следственный комитет выяснил, что в 2006 году Илья Дроздов похитил у центра более 2 млн рублей.

«По данным следствия, деньги поступили по лицензионным соглашениям, то есть их платили за использование разработок научного учреждения организации со стороны. Они предназначались для выплаты премий работникам, однако подозреваемый купил на них себе квартиру», – сообщил тогда СК РФ по Новосибирской области.

Центр изучает особо опасные вирусы и разрабатывает вакцины. В конце 2016 года ГНЦ завершил вторую фазу исследований вакцины для профилактики лихорадки Эбола. Эффективность препарата была подтверждена на более чем 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Также в конце декабря стало известно о завершении первой фазы клинических исследований гриппозной тривалентной рекомбинантной вакцины, которые ГНЦ проводит совместно с компанией «Нанолек».

На фото: Илья Дроздов.