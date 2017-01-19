 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СЕЙЧАС В ЭФИРЕ
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
326

Суд заочно арестовал экс-главу ГНЦ ВБ «Вектор»

19.01.2017

Новосибирский суд 16 января заочно арестовал бывшего руководителя государственного научного центра вирусологи и биотехнологии (ГНЦ ВБ) «Вектор» 63-летнего Илью Дроздова. С мая 2016 года он находится в международном розыске, полиция до сих пор собирает информацию о его местонахождении.

Илья Дроздов, ранее руководивший научно-исследовательским противочумным институтом «Микроб» (Саратов), возглавлял крупнейший научный вирусологический центр в течение пяти лет – с 2005 по 2010 год. Затем он уволился и вернулся в Саратов.

В эти годы ГНЦ потрясали конфликты руководства с ведущими научными сотрудниками, многим из которых пришлось покинуть учреждение.

«С именем Ильи Дроздова связаны не самые лучшие годы работы «Вектора». При нем ухудшились отношения «Вектора» и администрации Кольцово», – комментировал в 2014 году мэр Кольцово (здесь расположен центр) Николай Красников.

В 2014 году в отношении господина Дроздова было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285).

Следственный комитет выяснил, что в 2006 году Илья Дроздов похитил у центра более 2 млн рублей.

«По данным следствия, деньги поступили по лицензионным соглашениям, то есть их платили за использование разработок научного учреждения организации со стороны. Они предназначались для выплаты премий работникам, однако подозреваемый купил на них себе квартиру», – сообщил тогда СК РФ по Новосибирской области.

Центр изучает особо опасные вирусы и разрабатывает вакцины. В конце 2016 года ГНЦ завершил вторую фазу исследований вакцины для профилактики лихорадки Эбола. Эффективность препарата была подтверждена на более чем 200 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 60 лет. Также в конце декабря стало известно о завершении первой фазы клинических исследований гриппозной тривалентной рекомбинантной вакцины, которые ГНЦ проводит совместно с компанией «Нанолек».

На фото: Илья Дроздов.

Автор: Ольга Коберник, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
04.06.2015 Российская вакцина против Эболы готова к клиническим испытаниям
24.04.2015 ГНЦ «Вектор» начал выпускать вакцину против кори
07.04.2015 Сибирские биотехнологические предприятия планируют за 4 года увеличить объем производства до 500 млн долларов
24.02.2015 Липосомальная форма интерферона показала положительный эффект в отношении вируса Эбола
07.10.2014 Вирусологический центр "Вектор" запустит два производственных корпуса
Метки
ГНЦ ВБ «Вектор»
Добавить комментарий
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи
Фармвестник-ТВ
16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
09.01 Бизнес-тренинг «Внедрение эффективной системы ценообразования в аптечной сети». Часть 7
28.12 «7 дней за 7 минут»: Итоги года
23.12 «ФармNews»: Заседание РАФМ «Что год грядущий нам готовит?»
СВЕЖИЙ НОМЕР
Январь №1
Технологии государственной важности
Сделано в Кургане
Current issue #1, 2017
2017
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Январь 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 01 02 03 04 05
Яндекс.Метрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения