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Суд подтвердил законность уничтожения партии онкопрепарата стоимостью 3,7 млн руб.

28.12.2016

Кассационная инстанция поставила точку в трехлетнем споре, который касался поставки в Кабардино-Балкарию в рамках госконтракта фальсифицированного противоопухолевого препарата. Поставщик «Герцептина», 50 упаковок которого было уничтожено по распоряжению Росздравнадзора, пытался доказать в суде, что заказчик должен был отдать на экспертизу чуть ли не каждую упаковку лекарства, а не пускать все под пресс.

В апреле 2012 года Минздрав КБР и ООО «Лазана» заключили госконтракт на поставку медикаментов по программе ДЛО на сумму 7,5 млн руб. Компания обязалась поставить 100 упаковок препарата «Герцептин лиофилизат для приготовления раствора для инфузий». Получив дорогостоящее средство, аптечный склад Минздрава отобрал 3 флакона и отправил на экспертизу. Лаборатория подтвердила подлинность лиофилизата. А спустя несколько месяцев вышло письмо Росздравнадзора РФ N 04И-945/12, которое предписывало изъять фальсифицированный лекарственный препарат «Герцептин, лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий» определенной серии и с отличительными признаками фальсификации. Такие признаки - в частности, размеры инструкции по медицинскому применению, отличия в тексте по составу, фармакологической группе, производителю, способу применения и дозе - сотрудники аптечного склада нашли на 50 упаковках, о чем поспешили проинформировать республиканское управление Росздравнадзора и Минздрав КБР. Оба органа подтвердили необходимость уничтожения выявленных лекарственных препаратов, что и было сделано.

В декабре 2012 года Минздрав КБР обратился к ООО «Лазана» с претензией и потребовал заменить в течение трех дней забракованный товар товаром надлежащего качества. Когда поставщик отказался, ведомство обратилось в суд о взыскании с дистрибьютора 3,7 млн руб. убытков, возникших в связи с оплатой фальсифицированного товара, и 4,9 тыс. руб, - связанных с уничтожением лекарственных препаратов. Исковые требования Минздрава были удовлетворены, вскоре после этого поставщик инициировал новое судебное разбирательство. Он подал иск о признании незаконными действий «Аптечного склада» Министерства здравоохранения КБР и признании недействительным его акта изъятия и перемещения лекарственных средств в карантинную зону. Дистрибьютор настаивал, что заказчик не должен был уничтожать товар, не связавшись с ООО «Лазана».

Суд отказался удовлетворить требования истца, ведь в соответствии с пунктом 2 Правил №674, недоброкачественные и фальсифицированные лекарственные средства подлежат изъятию и уничтожению по решению владельца указанных лекарственных средств (в данном случае – Минздрава региона), решению Росздравнадзора или решению суда. Ни на стадии отбора, ни на стадии уничтожения данными Правилами не предусмотрено извещение или участие продавца (поставщика).

Более того, «Аптечный склад» не является государственным органом, поэтому истец не может требовать признать его акт об уничтожении ЛС незаконным. Вот если бы Минздрав КБР решил провести проверку ООО «Лазана» или изъять у него лекарственный препарат, тогда другое дело. Но ничего подобного, выходящего за рамки действующего законодательство, сделано не было. 26 декабря Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отказал ООО «Лазана» в удовлетворении исковых требований. Постановление суда кассационной инстанции вступило в силу.

Фото автора.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
фальсифицированные лекарственные средства
Кабардино-Балкарская Республика
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22.12 «У редакционного камина» с Ольгой Колотиловой
19.12 «7 дней за 7 минут» с Нелли Игнатьевой
СВЕЖИЙ НОМЕР
Декабрь №42
Ирония судьбы
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