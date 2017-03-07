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Студенты Томского политеха разрабатывают браслет, напоминающий пациенту о приеме лекарств

07.03.2017
Фото: tpu.ru

Второкурсники Томского политехнического университета, обучающиеся по траектории элитного технического образования (ЭТО), разрабатывают «умный» браслет «PillBand», с помощью которого пациент не забудет принять необходимые лекарства. Разработчики – студенты Физико-технического института Евгений Суханов, Владимир Елькин, Юлия Минина и студент Энергетического института Кирилл Чеботарев.

«По статистике ежедневно на нашей планете умирает около 10 тысяч человек по причине того, что они не смогли выпить таблетку в определенное время. Заболевания и ситуации бывают разные. У кого-то под рукой может не оказаться препарата или же человек просто забудет его принять. Тем более это актуально для людей, заболевания которых связаны с забывчивостью или частичными потерями памяти. Таким пациентам особенно трудно следить за приемом лекарств самостоятельно. Чтобы решить эту проблему, мы решили создать браслет, который позволит человеку всегда иметь доступ к нужному препарату, а забывчивых людей оповестит о том, что им требуется принять лекарство, — рассказывает Евгений Суханов.

Работает браслет следующим образом: человек заранее помещает в его ячейки таблетки и выставляет в настройках устройства время их приема. В нужное время звучит сигнал, и человек самостоятельно забирает таблетку из ячейки. Отключается звуковой сигнал автоматически.

Преимущество отечественной разработки в том, что при приеме препарата устройство не нужно снимать с руки, а также то, что в него помещаются лекарства разных форм, сообщили в пресс-службе ТПУ.

Недавно разработка политехников заняла третье место в секции LifeScience федерального акселератора технологических стартапов GenerationS. На реализацию своей разработки студенты ТПУ получили 150 тысяч рублей.

Полученные деньги, говорят авторы, будут потрачены на дальнейшую доработку «умного» браслета и его последующую коммерциализацию.

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
научные разработки
Томская область
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28.02 «Актуальный репортаж»: Фармвестнику – 23 года!
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