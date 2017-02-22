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Лента · В России
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Стратегическое развитие биотех-проектов

22.02.2017

20 февраля 2017 года Primer Capital провел панельную дискуссию в рамках Международного конгресса, посвященного биотехнологиям. Ее участники обсудили вопросы стратегического развития российских биотехнологических проектов от поиска инвестиций до сделки со стратегическим партнером.

В своем выступлении исполнительный директор Primer Capital Елизавета Рождественская сделала акцент на самых важных этапах подготовки проекта ко встрече с инвестором: необходимость понимания командой всех возможных сценариев развития, просчет рисков, глубокий анализ среды и планы по выходу инвестора должны стать обязательными пунктами презентации проекта.

Роман Куликов, руководитель направления «Биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности» Фонда «Сколково», рассказал о возможностях и инструментах, которые государственные институты развития предоставляют биотехпроектам.

Генеральный директор РиКон Анастасия Штро отметила важность регистрационной стратегии на каждом этапе развития проекта, включая разработку. В продолжение Ирина Ивушкина, проектный менеджер ОСТ, подробно описала развитие биотехпроекта на этапе клинических исследований.

Андрей Ломоносов, соруководитель направления «Биомедицина» рабочей группы Хелснет, рассказал о том, как важна взаимосвязь различных сегментов в области биотехнологий для дальнейшего развития отдельно взятых проектов и всей отрасли. Также он поделился целями группы, одна из них – достижение лидерских позиций российских компаний на новых высокотехнологичных рынках, которые будут определять структуру мировой экономики в ближайшие 15-20 лет.

Юлия Смирнова, председатель подкомитета по маркетингу Комитета по стратегии ИНВИТРО, рассказала о стратегии долгосрочного планирования развития на примере наиболее передовой разработки компании – проекта 3D Bioprinting Solutions.

Международный конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» завершается 22 февраля.

Primer Capital – венчурный фонд, инвестирующий в проекты фармацевтической и биотехнологической отраслей. Проекты проходят тщательный отбор командой фонда и экспертным советом, куда вошли крупнейшие специалисты медицины, биофармацевтики и бизнеса. Среди текущих партнеров фонда: Сколково, Северо-Западный центр трансфера технологий, РВК, Inbio Ventures.

Выставка «Мир биотехнологии» и конгресс «Биотехнология: состояние и перспективы развития» проводятся с 2002 года и остаются одним из немногих мероприятий в области биотехнологии с высоким научным потенциалом. Ключевой задачей конгресса является обсуждение ведущих фундаментальных и прикладных научных исследований в области биотехнологии, развитие взаимодействий по реализации научных разработок.

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Метки
ОСТ
Primer Capital
Компании
OCT Группа компаний ОСТ является лидером локального рынка клинических исследований с 2005 года. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, дополнительные офисы в Москве, Нью-Йорке, Риге, Киеве, Софии, Тбилиси, Минске. Команда ОСТ включает 150 профессионалов с многолетним опытом работы.
Фармвестник-ТВ
22.02 «Актуальный репортаж» VIII Аптечный Саммит «Эффективное управление аптечной сетью»
22.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #2
21.02 «У редакционного камина» с Германом Клименко
20.02 «7 дней за 7 минут» с Юрием Крестинским
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №6
Боевой листок
Фармачаяния
Экспортная декларация
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