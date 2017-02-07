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Столичное УФАС обнаружило картель на 26 торгах на поставку медизделий

07.02.2017

Управление Федеральной антимонопольной службы по г. Москве признало наличие картельного сговора между ООО «Спектр СТК» и ООО «Центр медицинских технологий» на государственных торгах по поставке инструментов, материалов и комплектующих для нужд 15 медицинских учреждений. Компании признаны нарушившими (п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции).

Общая стоимость торгов составила более 210 млн рублей. Участвуя в них, упомянутые компании действовали в интересах друг друга, что привело к поддержанию цен на аукционах.

Так, согласно устному сговору, «Спектр СТК» выиграл 24 аукциона со снижением от 0,5% до 4,4% от начальной цены контрактов на общую сумму более 205 млн рублей.

«Центр медицинских технологий» выиграл 2 аукциона со снижением в 1% от начальной цены на сумму более 4 млн рублей.

В перечень закупаемых на этих аукционах товаров вошли изделия для рентгенохирургии, эндоваскулярной и интервенционной кардиоангиологии. Среди них – устройства для лечения нарушений сердечного ритма, клапаны сердца, инструменты для диагностики и лечения коронарных артерий, материалы для ангиографии, диагностики и лечения периферических и церебральных сосудов.

«В ближайшее время в отношении ООО «Спектр СТК» и ООО «Центр медицинских технологий» будет возбуждено административное дело. Согласно КоАП, штраф за антиконкурентное соглашение составляет от 10% до 50% от начальной стоимости предмета торгов», – сообщили в пресс-службе УФАС.

Также материалы по делу будут переданы правоохранительным органам для принятия решения о возбуждении уголовного дела по статье 178 УК РФ.

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Метки
Москва
УФАС
картельный сговор
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06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
02.02 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #1
02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №4
Вагончик тронулся
Current issue #4, 2017
А гадость пьют из экономии
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