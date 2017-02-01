Стипендиатами юбилейного года проведения программы «Takeda – Золотые кадры медицины» стали 230 студентов

Компания «Такеда» подводит итоги и объявляет победителей стипендиальной программы «Takeda – Золотые кадры медицины» 2016/2017 учебного года. Интерес к программе традиционно высок: на протяжении трех последних лет в ней принимают участие более 1000 студентов, интернов и ординаторов, обучающихся по специальностям «лечебное дело», «фармация» и «педиатрия» из 23 вузов партнеров программы. Обязательным условием участия в стипендиальной программе являлась высокая успеваемость соискателей.

Победителями стали 230 учащихся, они получили именную стипендию «Такеда» и сертификаты на приобретение медицинской литературы. Наиболее высокие результаты продемонстрировали студенты из Воронежского ГМУ и Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии. Полный список победителей доступен на официальном сайте программы.

Стипендиальная программа проходила в два этапа: первый – регистрация на сайте и формирование заявки на участие, в которой помимо основных данных о себе (вуз, курс, специальность) студенты имели возможность предоставить и дополнительную информацию (копии научных работ, рекомендации с места прохождения практики или работы). Второй этап – прохождение онлайн-тестирования по одной из трех предложенных специальностей.

«На протяжении 10 лет своей реализации программа помогла большому количеству молодых и перспективных студентов. На сегодняшний день в программе приняло участие более 9 000 студентов, интернов и ординаторов, 1 930 из них стали ее победителями. Уверенность в знаниях, собственных силах и стремление к новым профессиональным высотам служит стимулом к получению нового опыта и самосовершенствованию, – уверен Андрей Потапов, генеральный директор «Такеда Россия», глава региона СНГ.

Студентка Рязанского ГМУ им. И.П. Павлова Марина Халчева, победитель программы «Takeda – Золотые кадры медицины» 2016/17 учебного года отмечает: «в этом году в моем вузе впервые проводился этот конкурс. К участию меня подтолкнули его масштабность и престижность, желание проверить себя, свои знания и представить свой факультет достойно. От педиатрического факультета я была заявлена одна, поэтому ответственность была двойная. Это был очень ценный опыт, – продолжает Марина, – я впервые участвовала в подобного рода программе и получила новый опыт, новые знакомства. Победа дала мне стимул не останавливаться, идти к новым научным достижениям. В этом помогут стипендия и сертификат: их я использую на приобретение дополнительной литературы, которая так необходима молодому ученому».

Основную часть претендентов на именную стипендию «Такеда» – 69% составили участники по специальности «лечебное дело»; 20% – учащиеся по специальности «педиатрия», 11% – «фармация». Больше всего заявок подали учащиеся из Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н. И. Пирогова и Саратовского ГМУ им. В.И. Разумовского. Особо хотелось бы отметить активное участие студентов из Рязанского ГМУ имени И.П. Павлова, которые в этом году впервые приняли участие в «Takeda – Золотые кадры медицины».

О программе «Takeda – Золотые кадры медицины»

Целевая стипендиальная программа «Takeda – Золотые кадры медицины» для учащихся государственных медицинских и фармацевтических вузов России была запущена в сентябре 2006 года (с 2006 по 2012 г. программа носила название «Nycomed – Золотые кадры медицины»; после слияния компаний Takeda и Nycomed была переименована).

Программа является приоритетным направлением в социальной деятельности компании «Такеда» и призвана поддержать талантливых студентов, намеренных профессионально расти, развиваться в области медицины, а также желающих получать практические умения и навыки.

Важной частью программы является финансовое стимулирование перспективных студентов, которое дает им возможность полностью сконцентрироваться на учебе и научной деятельности. В течение учебного года 10 победителей в каждом вузе-участнике программы ежемесячно получают именные стипендии «Такеда».

На сегодняшний день в программе принимают участие 23 государственных вуза: Башкирский ГМУ, Волгоградский ГМУ, Воронежский ГМУ, Иркутская ГМА последипломного образования, Казанский ГМУ, Курский ГМУ, МГМСУ им. А.И. Евдокимова, Нижегородская ГМА, Новосибирский ГМУ, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Пермский ГМУ им. Е. А. Вагнера, Пятигорский медико-фармацевтический институт, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, Рязанский ГМУ им И.П. Павлова, Самарский ГМУ, Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского, Северо-Западный ГМУ им. И.И. Мечникова, Сибирский ГМУ, Смоленский ГМУ, СПХФА (Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия), Тверской ГМУ, Тихоокеанский ГМУ, Ярославская ГМА.

В данный момент программа развивается в области взаимодействия с ведущими учеными и специалистами и предоставления участникам программы дополнительной информации и материалов по актуальным вопросам медицины. Программа «TAKEDA – Золотые кадры медицины» запланирована и реализуется как долгосрочный социальный проект.

Более подробную информацию о программе «TAKEDA – Золотые кадры медицины» вы можете найти на сайте программы и на странице сообщества.