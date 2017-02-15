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Ставропольский УФАС признал ценовую политику «Аптечного склада» демпинговой

15.02.2017

В Ставропольском крае участники рынка ополчились против нового игрока – «Аптечного склада» ООО «Апрель Кавказ». Краевое УФАС забросали жалобами – сначала одиночными, затем коллективными: от розничных фармацевтических организаций, депутатов заксобрания, омбудсмена по правам предпринимателей. Все они указывали на признаки недобросовестной конкуренции в деятельности аптечных пунктов ФК «Апрель». Некоторые представители фармрозницы даже попытались использовать то же оружие против конкурента – стали употреблять словосочетания «аптечный склад» и «аптека у склада» в своей рекламной продукции.

Тем временем УФАС запросило у ООО «Апрель Кавказ» информацию в том числе о его ценах: закупочных и продажных. Оказалось, что в 90% случаев в розницу препараты отпускались с ценником ниже закупочной стоимости.

- По результатам проверки мы выдали предприятию два предупреждения: о необходимости прекратить использовать наименование «аптечный склад», которое способно ввести потребителя в заблуждение в отношении продавца, а также перестать продавать фармацевтическую продукцию по искусственно заниженным ценам, - рассказала Инна Никитина, начальник отдела надзора за соблюдением рекламного законодательства и пресечения недобросовестной конкуренции УФАС по Ставропольскому краю. – Официального ответа от компании не поступило, но на днях в своих аптечных пунктах ООО «Апрель Кавказ» стало распространять среди посетителей листовки, в которых сказано, что территориальный антимонопольный орган заставляет их повысить цены до среднерычного уровня. В конце приписка: «Если вы не хотите, чтобы это произошло, звоните и пишите в УФАС». И люди стали нам звонить. В связи с чем мы были вынуждены опубликовать пресс-релиз на своем сайте и объяснить свою позицию по данному вопросу.

В пресс-релизе, в частности, говорится: «В крае появился благотворитель, готовый работать себе в убыток ради благополучия жителей Ставропольского края? Или происхождение препаратов «сомнительное»? Или аптечная сеть решила вытеснить с рынка конкурентов?.. В «аптечном складе» цена поднялась бы и без участия антимонопольной службы. Вопрос времени. Все зависит от запаса прочности ставропольских предпринимателей».

В течение 15 дней с момента получения предупреждения компания должна принять меры по его исполнению. Если этого не произойдет, то будет заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае признания ООО нарушителем за этим последует административное дело, и тогда компании будет грозить наказание.

«ФВ» будет следить за развитием ситуации.

Автор: Екатерина Погонцева, «Фармацевтический вестник»
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Метки
Ставропольский край
Компания "Апрель"
Фармвестник-ТВ
14.02 «7 дней за 7 минут» с Дмитрием Погребинским
13.02 «ФармNEWS»: РАФМ «Итоги ушедшего 2016 года и прогноз на текущий 2017 год»
06.02 «7 дней за 7 минут» с Артемом Жаворонковым
06.02 «ФармNEWS»: V Всероссийская студенческая фармацевтическая олимпиада
СВЕЖИЙ НОМЕР
Февраль №5
Звезды фармацевтического рынка
Больше, чем реабилитация
Current issue #5, 2017
Слушаю! 62-я!
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