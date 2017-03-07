Средняя зарплата чиновников Минздрава за год выросла на 12,6%

Зарплата сотрудников в Министерстве здравоохранения РФ и Федеральном медико-биологическом агентстве за год выросла, а в Росздравнадзоре, напротив, уменьшилась, сообщает «Фармперсонал» со ссылкой на данные Росстата.

Так, средняя зарплата чиновников Минздрава выросла на 12,6% по сравнению с 2015 годом и составила 97 666 руб. В министерстве работают 439 человек, при этом ведомство укомплектовано на 89%.

Среднемесячный оклад в Росздравнадзоре составил в прошлом году 83 663 руб. По сравнению с 2015 годом зарплаты сотрудников ведомства уменьшились на 3,5%. В настоящее время в организации трудится 215 человек, укомплектованность – 84,3%.

В ФМБА средняя зарплата в прошлом году составила 86 175 руб. (на 6,7% выше, чем в 2015 году). В ведомстве работают 192 человека - нехватка кадров – 18,6%.

В Министерстве труда и социальной защиты средняя зарплата в 2016 году составляла около 89 581 руб., при этом, по данным Росстата, по сравнению с 2015 годом она выросла на 5,1%. В службе 409 сотрудников, ведомство укомплектовано на 95,8%.

Средние зарплаты в Федеральной службе по труду и занятости за год выросли на 13,1% и составили 83 817 руб., служба укомплектована на 90,5%, в ней трудится 182 сотрудника.

Самый большой доход, как и в 2015 году, зарегистрирован у служащих при аппарате Правительства РФ – 228 475 руб., в администрации Президента РФ – 218 648 руб. и в Счетной палате – 180 691 руб.