Специальная новогодняя цена на посещение саммита PharmBusiness-2017

2016 год подходит к концу. Пора подводить итоги и строить планы на 2017 год. Главные итоги уходящего года и прогнозы на год наступающий будут представлены на конференции «Фармацевтический бизнес в России» 14-15 февраля 2017 г. Только до конца 2016 года действует специальная новогодняя цена! Спешите зарегистрироваться!
На пленарном заседании будет обсуждаться связь закона и бизнеса, а также государственная политика в системе здравоохранения.
В фокусе вопросы:
- Поддержка полного цикла производства лекарственных препаратов.
- Пути снижения стоимости лекарственных препаратов.
- Перечни лекарственных препаратов.
- Регулирование рынка в рамках ЕАЭС.
- Поправки в 61 ФЗ и их влияние на GMP для иностранных компаний.
Маркировка всех лекарств в 2018 году: какие риски предвещает и каких проблем ожидать:
- Во сколько обойдется внедрение маркировки на предприятиях?
- Насколько вырастут цены на лекарства после введения маркировки?
- Готова ли промышленность к маркировке?
- Какие проблемы придется решать фармпроизводителям при внедрении маркировки лекарственных препаратов?
- Метки, установленные по всему миру: как опыт и уроки зарубежных государств помогут России?
Мы ждем вас на первом ключевом событии 2017 года для всей фармацевтической индустрии!
Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru