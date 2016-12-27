Специальная новогодняя цена на посещение саммита PharmBusiness-2017

2016 год подходит к концу. Пора подводить итоги и строить планы на 2017 год. Главные итоги уходящего года и прогнозы на год наступающий будут представлены на конференции «Фармацевтический бизнес в России» 14-15 февраля 2017 г. Только до конца 2016 года действует специальная новогодняя цена! Спешите зарегистрироваться!

На пленарном заседании будет обсуждаться связь закона и бизнеса, а также государственная политика в системе здравоохранения.

В фокусе вопросы:

- Поддержка полного цикла производства лекарственных препаратов.

- Пути снижения стоимости лекарственных препаратов.

- Перечни лекарственных препаратов.

- Регулирование рынка в рамках ЕАЭС.

- Поправки в 61 ФЗ и их влияние на GMP для иностранных компаний.

Маркировка всех лекарств в 2018 году: какие риски предвещает и каких проблем ожидать:

- Во сколько обойдется внедрение маркировки на предприятиях?

- Насколько вырастут цены на лекарства после введения маркировки?

- Готова ли промышленность к маркировке?

- Какие проблемы придется решать фармпроизводителям при внедрении маркировки лекарственных препаратов?

- Метки, установленные по всему миру: как опыт и уроки зарубежных государств помогут России?

Мы ждем вас на первом ключевом событии 2017 года для всей фармацевтической индустрии!

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Полную информацию можно получить у Елены Проненко по тел.: +7 495 995-80-04, доб. 1272, или по e-mail: e.pronenko@infor-media.ru