Создан Консорциум по развитию телемедицины в России

27 марта в Администрации Президента РФ состоялось подписание соглашения о создании Консорциума организаций для сотрудничества в рамках проекта «Сеть телемедицинских экспресс мини-поликлиник» (СТЭМП). Соглашение подписано на совещании по вопросам развития телемедицины у Советника Президента России Германа Клименко.

Организации-участники Консорциума, подписавшие соглашение:

«Институт развития Интернета» («ИРИ»); Первый МГМУ им. И.М. Сеченова; «Академический медицинский информационно-аналитический центр» («АМИАЦ»); «Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения» Минздрава России; «Государственный научно-исследовательский центр профилактической медицины» Минздрава России; «Всероссийский научно-исследовательский и испытательный институт медицинской техники» Росздравнадзора; «Национальный Центр Информатизации»; Фирма «1С».

Основные направления и формы сотрудничества Консорциума:

- Создание «Сети телемедицинских экспресс мини-поликлиник» (СТЭМП), а также координация деятельности участников по его функционированию;

- Оснащение СТЭМП телемедицинским оборудованием и программным обеспечение, преимущественно разработанным и произведенным в Российской Федерации, отвечающим требованиям законодательства Российской Федерации и международным стандартам сбора, хранения, обработки и передачи медицинской и управляющей информации;

- Участие в законодательной, нормативно-правовой и экспертной деятельности в области развития телемедицины в Российской Федерации;

- Определение перечня медицинских услуг, которые могут выполняться с применением телемедицинских технологий, формирование технологических карт выполнения услуг;

- Формирование реестра (медицинских) изделий, позволяющих дистанционно измерять показатели состояния здоровья;

- Определение правил оказания медицинских услуг, выполняемых с применением телемедицинских технологий;

- Апробация способов идентификации медицинского работника, участвующего в оказании медицинских услуг с применением телемедицинских технологий;

- Апробация способов идентификации пациента, которому оказываются медицинские услуги с применением телемедицинских технологий;

- Выработка правил оформления протоколов выполнения медицинских услуг, учет бумажных и электронных документов;

- Разработка методики расчета тарифа медицинских услуг, выполняемых с применением телемедицинских технологий;

- Организация информационного обмена при оплате медицинских услуг, выполняемых с применением телемедицинских технологий;

- Разработка методологии оценки эффективности выполнения медицинских услуг, выполняемых с применением телемедицинских технологий;

- Определение правил применения интеллектуальных систем поддержки принятия врачебных решений;

- Создание образовательного центра телемедицинских технологий на базе Кафедры информационных и интернет-технологий ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет);

- Разработка и утверждение образовательных программ в области телемедицины;

- Организация сотрудничества с международными специализированными организациями, благотворительными фондами и неправительственными организациями, занимающимися вопросами телемедицины и информатизации здравоохранения;

- Координация и научно-методическое сопровождение внедрения телемедицинских технологий в Российской Федерации.

На совещании также обсуждалась тема принятия документа, который обеспечит легальность оказания телемедицинских услуг в России. В настоящий момент существует два законопроекта о телемедицине. Автором одного является Институт развития интернета, другого – Минздрав России. Депутатам предстоит решить, какой из документов взять за основу, при том, что оба проекта предполагают достаточно революционные изменения в консервативной системе российского здравоохранения.

«На мой взгляд, обе версии закона состоятельны, какую из них примет Госдума — вопрос к депутатам. Вероятно, одна из их будет взята за основу, а лучшие идеи второй версии дополнят итоговый вариант», – сообщил «ФВ» член Экспертного совета Правительства РФ Владимир Гурдус.

«Уже в ближайшее время законопроект может быть принят и начнет действовать на территории нашей страны, поэтому мы должны быть готовы к совершенно новому формату организации здравоохранения и оказания медицинской помощи с использованием телемедицинских технологий», – отметил Герман Клименко.