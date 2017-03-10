Совместный вебинар «Катрен», Росздравнадзора и БФ «Подари жизнь» собрал рекордное количество участников

В вебинаре, посвященном терапии боли и современным требованиям по отпуску наркотических препаратов, приняли участие руководители региональных управлений Росздравнадзора и представители лечебно-профилактических учреждений со всей страны. Всего было зарегистрировано 1642 участника.

28 февраля на сайте katrenstyle.ru состоялся совместный вебинар Росздравнадзора и фонда «Подари жизнь», посвященный важной и актуальной теме терапии боли и доступности наркотических лекарственных средств. Вебинар состоял из двух частей. Сначала о паллиативной помощи в России, физиологии боли у детей, видах обезболивающих препаратов, применяемых в различных случаях, рассказал Алексей Пшонкин, врач-гематолог, директор департамента паллиативной помощи благотворительного фонда «Подари жизнь». Затем проблемы обеспечения наркотическими лекарственными препаратами пациентов с болевым синдромом в России осветила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Роcздравнадзора Ирина Крупнова.

В вебинаре приняли участие более 1200 сотрудников лечебно-профилактических учреждений, около 200 работников аптек, около 70 сотрудников Росздравнадзора. Ирина Крупнова отметила, что довольна сотрудничеством между Росздравнадзором и журналом «Катрен-Стиль» и намерена продолжать его в дальнейшем – совместные вебинары с журналом «Катрен-Стиль» внесены в программу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, регламентирующих оборот лекарственных препаратов Росздравнадзора.

Прослушать вебинар можно по ссылке.

Также рекомендуем ознакомиться с дополнительными материалами вебинара:

Онлайн-журнал для врачей и фармацевтов «Катрен-Стиль», создателем и владельцем которого является национальный дистрибьютор товаров аптечного ассортимента АО НПК «Катрен», продолжает сотрудничество с Росздравнадзором и другими государственными структурами, регулирующими фармацевтическую отрасль. Слушателями вебинаров могут стать все желающие, прошедшие регистрацию на сайте.