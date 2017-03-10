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Совместный вебинар «Катрен», Росздравнадзора и БФ «Подари жизнь» собрал рекордное количество участников

10.03.2017

В вебинаре, посвященном терапии боли и современным требованиям по отпуску наркотических препаратов, приняли участие руководители региональных управлений Росздравнадзора и представители лечебно-профилактических учреждений со всей страны. Всего было зарегистрировано 1642 участника.

28 февраля на сайте katrenstyle.ru состоялся совместный вебинар Росздравнадзора и фонда «Подари жизнь», посвященный важной и актуальной теме терапии боли и доступности наркотических лекарственных средств. Вебинар состоял из двух частей. Сначала о паллиативной помощи в России, физиологии боли у детей, видах обезболивающих препаратов, применяемых в различных случаях, рассказал Алексей Пшонкин, врач-гематолог, директор департамента паллиативной помощи благотворительного фонда «Подари жизнь». Затем проблемы обеспечения наркотическими лекарственными препаратами пациентов с болевым синдромом в России осветила начальник Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Роcздравнадзора Ирина Крупнова.

В вебинаре приняли участие более 1200 сотрудников лечебно-профилактических учреждений, около 200 работников аптек, около 70 сотрудников Росздравнадзора. Ирина Крупнова отметила, что довольна сотрудничеством между Росздравнадзором и журналом «Катрен-Стиль» и намерена продолжать его в дальнейшем – совместные вебинары с журналом «Катрен-Стиль» внесены в программу профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований, регламентирующих оборот лекарственных препаратов Росздравнадзора.

Прослушать вебинар можно по ссылке.

Также рекомендуем ознакомиться с дополнительными материалами вебинара:

Онлайн-журнал для врачей и фармацевтов «Катрен-Стиль», создателем и владельцем которого является национальный дистрибьютор товаров аптечного ассортимента АО НПК «Катрен», продолжает сотрудничество с Росздравнадзором и другими государственными структурами, регулирующими фармацевтическую отрасль. Слушателями вебинаров могут стать все желающие, прошедшие регистрацию на сайте.

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Метки
АО НПК «Катрен»
Компании
Катрен ЗАО НПК "Катрен" - национальный дистрибьютор, входящий в пятёрку крупнейших оптовых компаний России, поставляющий лекарственные препараты и товары медицинского назначения для аптек и лечебно-профилактических учреждений.
Фармвестник-ТВ
09.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #3
09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
СВЕЖИЙ НОМЕР
Март №7
Дипломированные курьеры
Current issue #7, 2017
Молочные реки, кисельные берега
Слово на миллион
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