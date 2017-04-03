Совместное совещание Торгово-промышленной палаты России, ПАО «Сбербанк» и АО «Генериум» прошло во Владимирской области

29 марта 2017 года на территории биотехнопарка «Генериум» состоялось выездное совещание на тему «Актуальные вопросы модернизации экономики России на примере биотехнопарка «Генериум», в котором приняли участие вице-президент ТПП России Дмитрий Курочкин, вице-президент ТПП Владимирской области Сергей Кирьянов, заместитель управляющего Владимирского отделения ПАО «Сбербанк» Ольга Шустер и генеральный директор АО «Генериум» Дмитрий Кудлай.

С инфраструктурными возможностями, а также научным потенциалом биотехнологического центра делегацию ознакомил генеральный директор ООО «МБЦ «Генериум», д.м.н., профессор Равиль Хамитов. Более подробно о процессах разработки и производства инновационных лекарственных средств гостям рассказал генеральный директор АО «Генериум», д.м.н., профессор Дмитрий Кудлай:

— «Генериум» - это лаборатории и производство мирового уровня. Биотехнопарк построен буквально в чистом поле всего за несколько лет. И строительство новых корпусов продолжается. Что важно, сегодня речь идет о производстве медикаментов по полному циклу: от создания субстанций до готовых лекарственных форм. Пять инновационных препаратов уже доступны здравоохранению, еще 8 проходят клинические испытания, на этапе разработки и доклинических исследований

22 препарата.

Также в ходе своего доклада Дмитрий Анатольевич процитировал Президента России В.В. Путина, который в ходе визита во Владимирскую область сказал:

— Многовековая история Владимира гармонично сочетается с динамичным развитием региона. Это область с мощным производственным, культурным и туристическим потенциалом, который развивается. На примере Владимирской области можно наблюдать, сколько положительных перемен произошло в государстве за несколько лет.

Тем самым генеральный директор подчеркнул, что, благодаря сотрудничеству с ТПП РФ, открываются новые возможность развития экспорта в регионе.

Дмитрий Курочкин, президент ТПП РФ в рамках совещания описал потенциал сотрудничества «Генериума» и Торгово-промышленной палаты в разрезе модернизации экономики страны и широкого применения инноваций:

— Вступая в ТПП РФ, вы получаете максимальную поддержку на всех уровнях, будь то заграница или Российская Федерация, - отметил Дмитрий Николаевич. Он также подчеркнул важность состоявшейся встречи:

— Это одно из немногих мест, где в глаза бросается новизна идей и молодой кадровый состав. Сюда нужно привозить людей, показывать достижения и те результаты, которых добилась отрасль за последние годы.

В рамках встречи стороны детально обсудили вопросы сотрудничества АО «Генериум», Торгово-промышленной палаты и банковского сектора в интересах развития фармацевтической отрасли и экономики России в целом.

Ольга Шустер, заместитель управляющего Владимирского отделения ПАО «Сбербанк»:

— Объем кредитов, выданных нами во Владимирской области, приблизился к бюджету Владимирской области – порядка 56 млрд руб. Мы склонны все привлеченные деньги оставлять здесь, в регионе. Мы нацелены на кредитование именно владимирских предприятий. У нас очень серьезный портфель с «ГЕНЕРИУМом», и мы многому учимся у таких компаний, как «ГЕНЕРИУМ». Например, привлечению кадров из других регионов, - отметила Ольга Ивановна.

В заключение участники совещания подтвердили свою готовность к продуктивному сотрудничеству и определили ключевые направления дальнейшего взаимодействия.