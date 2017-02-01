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Сотрудница симферопольской аптеки проведет 10 лет в колонии за безрецептурный отпуск опиоидного препарата

01.02.2017

Киевский районный суд г. Симферополя вынес приговор в отношении 26-летней местной жительницы. На основании представленных прокуратурой доказательств она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере).

Установлено, что осужденная, работая в аптеке, реализовывала без рецепта анальгетический опиоидный препарат, внесенный в список психотропных веществ, оборот которых в России ограничен.

«Виновной назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права в течение 10 лет занимать должности, связанные с оптовой и розничной торговлей, применением, производством и переработкой препаратов, содержащих наркотические средства и психотропные вещества», – сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

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Метки
психотропные вещества
уголовное дело
Республика Крым
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16.01 «7 дней за 7 минут» с Александром Осиповым
СВЕЖИЙ НОМЕР
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