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Сотрудники Почты России вычислили преступников, пересылающих крупную партию психотропных веществ

08.02.2017

Службе безопасности Почты России удалось выявить и пресечь попытку пересылки из столицы в различные регионы страны сильнодействующих психотропных препаратов в особо крупном размере.

Сотрудники подразделения безопасности УФПС г. Москвы обратили внимание на группу молодых людей, которые поздно ночью пришли в одно из столичных отделений почтовой связи с круглосуточным режимом работы. Граждане вели себя подозрительно, явно нервничали и пытались оформить доставку большого количества почтовых отправлений в разные регионы страны.

Приняв от них отправления, сотрудники отделения сообщили о подозрительных клиентах в правоохранительные органы. В результате оказалось, что в 10 изъятых пакетах находится в общей сложности около 2 кг запрещенных к свободному обороту сильнодействующих препаратов.

«В настоящее время подозреваемые задержаны, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.234 УК РФ (Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта)», – сообщили в пресс-службе ФГУП «Почта России».

Автор: «Фармацевтический вестник»
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Метки
психотропные вещества
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02.02 «У редакционного камина» с Владимиром Гурдусом
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