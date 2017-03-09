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Лента · В России
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Сочинская таможня остановила незаконный ввоз более 28 кг лекарств

09.03.2017

На таможенном посту аэропорта Сочи 8 марта сотрудники остановили мужчину, прибывшего рейсом «Стамбул-Сочи». В его багаже, как говорится в сообщении Южного таможенного управления, обнаружилось 116 упаковок лекарственных препаратов общим весом 28,7 кг, которые он пытался ввезти на территорию РФ незаконно.

Как рассказали сотрудники таможни, вместе с багажом прибывший пассажир сразу направился в «зеленый» коридор. «В ходе рентгеноскопии его багажа на мониторе высветилось большое количество однородных предметов. При досмотре были обнаружены медицинские препараты в виде таблеток и капсул, витаминов в ампулах», – говорится в сообщении.

Задержанный мужчина – гражданин Украины, он пояснил, что прилетел из Германии транзитом через Турцию. По его словам, лекарственные препараты для личного пользования он приобрел в Берлине. Общая стоимость найденных лекарств составила примерно 1500 евро. Впрочем, мужчина не смог предоставить чеков и каких-либо иных документов, разрешающих провоз лекарств.

«Согласно таможенному законодательству данный товар подлежал обязательному декларированию. По данному факту Сочинской таможней возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недекларирование либо недостоверное декларирование товаров). Образцы вещества направлены на таможенную экспертизу, проводится административное расследование», – говорят в Южном таможенном управлении.

Фото: Южное таможенное управление

Автор: Елена Калиновская, «Фармацевтический вестник»
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Метки
контрабанда
лекарства
Фармвестник-ТВ
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09.03 ФармNEWS: РАФМ «Парадоксы аптечного маркетинга»
07.03 «7 дней за 7 минут» с Иваном Глушковым
06.03 «У редакционного камина» с Искрой Рейч
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