 
Архив Подписка Редакция Рекламодателям
Вход Регистрация
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
 СМОТРЕТЬ   
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Лента · В России
4

Снят барьер, мешающий запуску единого рынка лекарств и медизделий ЕАЭС

05.04.2017

Подписаны Законы о ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств и медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС.

Сообщение об этом размещено 5 апреля на сайте Президента Кыргызской Республики. Там же указано, что законы вступают в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Напомним, что это был последний барьер, который тормозил полноценный запуск единого рынка лекарств и медизделий в рамках ЕАЭС.

Ранее депутаты Госдумы РФ утвердили размер пошлин на регистрацию ЛС в рамках единого рынка.

Таким образом, эксперты констатируют – работа над документами, необходимыми для начала старта единого рынка, завершена.

Автор: Оксана Баранова, «Фармацевтический вестник»
Материалы по теме
28.03.2017 Росздравнадзор разработал порядок консультирования по вопросам госрегистрации медизделий
15.03.2017 Минпромторг намерен поддержать отечественных производителей коронарных стентов
14.03.2017 Минздрав утвердил требования к содержанию документации производителя медизделия
03.03.2017 Гармонизация законодательств стран-участников ЕАЭС идет с учетом национальных особенностей
01.03.2017 В рамках единого рынка вводятся новые правила формирования названий лекарственных форм
Метки
изделия медицинского назначения
лекарственный препарат
ЕАЭС
Фармвестник-ТВ
28.03 «7 дней за 7 минут» с Наилем Егофаровым
23.03 «Профессионалы»: Телевикторина для провизоров и фармацевтов. Выпуск #4
20.03 «7 дней за 7 минут» с Анатолием Тенцером
13.03 «7 дней за 7 минут» с Владимиром Бойко
СВЕЖИЙ НОМЕР
Апрель №11
Которые тут временные
Current issue #11, 2017
Дело чести
Тем, кто дрейфует на льдине
Справочники
Справочник персон
Справочник компаний
Аптечный практикум
Калькулятор надбавок ЖНВЛП
Календарь событий
Апрель 2017
Сегодня
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
05.04 — 07.04 Форум-выставка «Госзаказ – за честные закупки»
яндекс.ћетрика
Лента В России В мире Анонсы Обзоры Трибуна Новости компаний
О нас Архив Подписка Редакция История Рекламодателям Мобильный ФВ
Сервисы Документы Опросы Справочник персон Справочник компаний Online-интервью Калькулятор
Приложения Фармкружок Карьера ФВ-аналитика Пользовательское соглашение

Воспроизведение материалов допускается только при соблюдении ограничений, установленных Правообладателем, при указании автора используемых материалов и ссылки на «Фармацевтический вестник» как на источник заимствования, с обязательной гиперссылкой на сайт www.pharmvestnik.ru.

Ограничения и запреты на воспроизведение материалов Сайта:

1. Материалы, размещенные на сайте www.pharmvestnik.ru (далее «Сайт»), в отношении которых Правообладателем установлены ограничения на свободное воспроизведение:

  1. доступ к которым предоставляется на Сайте только подписчикам;
  2. любые материалы, опубликованные в печатной версии газеты, и содержащие пометку «Опубликовано в номере газеты»;
  3. все материалы Сайта, воспроизводимые любым образом, помимо распространения в сети Интернет.

На использование материалов, в отношении которых установлены настоящие ограничения, в обязательном порядке требуется письменное согласие Правообладателя – ООО «Бионика Медиа».

2. Запрещается:

  1. воспроизведение материалов иных правообладателей (пользователь должен решить вопросы правомерного распространения таковых без привлечения ООО «Бионика Медиа»);
  2. использование выдержек из материалов, при которых меняется контекст, выдержки приобретают двусмысленный характер или неблагозвучный оттенок, а равно любая переработка материала;
  3. коммерческое использование материалов, т.е. использование определенного выбранного на Сайте материала (его фрагмента) в целях коммерческой реализации права доступа к такому материалу или предоставления прав на таковое третьим лицам.
Забыли пароль?
Регистрируясь, вы принимаете условия
Пользовательского соглашения