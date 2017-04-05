Снят барьер, мешающий запуску единого рынка лекарств и медизделий ЕАЭС

Подписаны Законы о ратификации Протокола о присоединении Республики Армения к Соглашению о единых принципах и правилах обращения лекарственных средств и медицинских изделий (изделий медицинского назначения и медицинской техники) в рамках ЕАЭС.

Сообщение об этом размещено 5 апреля на сайте Президента Кыргызской Республики. Там же указано, что законы вступают в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.

Напомним, что это был последний барьер, который тормозил полноценный запуск единого рынка лекарств и медизделий в рамках ЕАЭС.

Ранее депутаты Госдумы РФ утвердили размер пошлин на регистрацию ЛС в рамках единого рынка.

Таким образом, эксперты констатируют – работа над документами, необходимыми для начала старта единого рынка, завершена.