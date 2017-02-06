Сколько стоят кадры для фармпрома

Зарплата директора по производству фармацевтической компании в Московском регионе составляет в среднем 150–200 тыс. рублей, приводит «Фармперсонал» данные рекрутингового агентства Kelly Services.

В регионах России диапазон зарплат этих руководителей колеблется от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. По словам руководителя направления «Медицина и фармацевтика» Kelly Services Александры Наумовой, на размер оклада влияет происхождение компании (российский или иностранный производитель) и набор компетенций, которыми владеет специалист, в частности знание английского языка.

Средняя зарплата директора по качеству в Московском регионе составляет 200 тыс. рублей. Руководитель отдела контроля качества может рассчитывать на зарплату в 100-150 тыс. рублей. Специалисты отделов ОКК и ООК получают в среднем 70 тыс. рублей. По России заработки данных сотрудников могут варьировать в диапазоне от 60 тыс. до 90 тыс. рублей.

По словам Александры Наумовой, вопрос подбора кадров для фармпроизводства приобретает все большую остроту в связи с реализацией стратегии развития отрасли «Фарма 2020». Наиболее востребованные специалисты – это технологи, которые работают по стандартам GMP, научные исследователи, управленцы различных уровней.

Эксперты отмечают хронический дефицит квалифицированных кадров. Молодые специалисты неохотно идут на фармпредприятия, предпочитая работу в промоции ЛС. Старение кадров превращается в серьезную проблему. По данным Kelly, средний возраст технолога на фармпроизводстве 55 лет.

«Перечень направлений вузовской подготовки специалистов для фармпромышленности не коррелируется с запросами работодателей, продиктованными требованиями к работе на современном фармпроизводстве», - отмечает эксперт.